Il paradiso delle signore 7: Marco ha dei sospetti su Tancredi | Trama 12 aprile 2023

Anticipazioni puntata 143 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 12 aprile 2023

Marco (Moisè Curia) non riesce a capire il perchè Tancredi (Flavio Parenti) continui a darsi tormento riguardo alla famosa notte dell’incendio in fabbrica. Vito (Elia Tedesco) ritenta di conquistare Maria (Chiara Russo) ma non ci riesce e per questo decide di partire per l’Australia. Gemma (Gaia Bavaro) comprende la preoccupazione di Tancredi per il fratello e tra i due ex amanti c’è un riavvicinamento.

Salvatore (Emanuel Caserio) suggerisce a Marcello (Pietro Masotti) di essere cauti con Ludovica (Giulia Arena). Marco conversa con Vittorio (Alessandro Tersigni) riguardo l’incendio della fabbrica e inizia ad avere dei sospetti su Tancredi e su un suo eventuale coinvolgimento. Seguici su Instagram.