Il paradiso delle signore 7: Irene trova una scusa, Alfredo ci resta male | Trama 19 aprile 2023

Anticipazioni puntata 148 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 19 aprile 2023

Irene (Francesca Del Fa) trova una scusa per non andare all’incontro con la famiglia di Alfredo (Gabriele Anagni), il quale, rimanendoci male, si sfoga con Vito (Elia Tedesco). Marco (Moisè Curia) vuole dimenticare Stefania (Grace Ambrose) e ribadisce la sua amicizia con Gemma (Gaia Bavaro). Marcello (Pietro Masotti) inizia a preoccuparsi per l’assenza di Adelaide (Vanessa Gravina) e Ludovica (Giulia Arena) cerca di calmarlo.

Maria (Chiara Russo) vorrebbe chiedere l’aiuto di Matilde (Chiara Baschetti) per un lavoro assegnato da Vittorio (Alessandro Tersigni), mentre la Frigerio non si dà pace per la ricerca della verità sull’incendio della fabbrica. Seguici su Instagram.