Il paradiso delle signore 7: Ezio scopre la verità su Veronica! E Gloria? Anticipazioni

Arriverà mai una gioia per Gloria (Lara Komar) e Ezio Colombo (Massimo Poggio) al Paradiso delle Signore? Dopo tante sofferenze negli anni passati lontani, e dopo tanta passione nel ritrovarsi ancora innamorati, “amanti legittimi ma clandestini”, marito e moglie riusciranno a ricostruire la loro famiglia?

Da quando la capocommessa ha lasciato la divisa e il ruolo a Irene (Francesca Del Fa) per raggiungere Stefania (Grace Ambrose) a Washington, non prima di aver giurato a Ezio che non lo amava più, gli spettatori affezionati alla coppia non smettono di chiedersi: Ezio scoprirà le bugie di Veronica (Valentina Bartolo) e il suo ruolo nella partenza della Moreau? E nonostante quello che si sono detti, Gloria ed Ezio si amano ancora? Si parlerà di loro nelle ultime puntate di questa settima stagione, quinta del daily di Rai 1?

Ebbene, giunti ormai in vista del finale di stagione, abbiamo la risposta a diverse di queste domande, ma andiamo con ordine!

Tutto ciò che sta per accadere è iniziato a Modena, la notte in cui Gloria e Ezio hanno fatto l’amore e sono tornati ad essere moglie e marito anche di fatto. Tutto risolto tra loro dunque? Ovviamente no, visto che a casa Colombo ad aspettare Ezio c’era Veronica, che per la legge dell’epoca era una concubina a rischio denuncia, ma per Ezio una compagna vera… e ha scoperto di quella notte come non avrebbe dovuto!

Infatti, per quanto Ezio fosse deciso a mettere le cose in chiaro – dopo un aut aut di Gloria – destino ha voluto che non abbia mai fatto in tempo, a causa dell’emergenza “gravidanza” di Gemma (Gaia Bavaro): la ragazza è rimasta incinta durante una notte di “amore disperato” con Marco di Sant’Erasmo (Moise Curia), appena “messo in pausa” da Stefania, mentre tutti credono che il figlio sia di Carlos e che comunque lei ora sposerà Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Veronica la verità l’ha scoperta origliando una conversazione tra Ezio e Gloria al Paradiso, e poi telefonando alla pensione a Modena dove sapeva che i due avevano alloggiato, e così ha scoperto che un gemello della camicia di Ezio era andato smarrito… nella stanza di Gloria! Per la precisione, sotto al letto. Un momento di passione per moglie e marito, prova provata del consumato tradimento, agli occhi della Zanatta.

A quel punto la donna ha pensato bene di non dire nulla a Ezio e si è invece presentata da Gloria – che nel frattempo si era già decisa a partire per l’America visto che Ezio aveva accettato di far passare il figlio di Gemma per suo e di Veronica – e le ha chiesto di distruggere ogni speranza residua di Ezio in un futuro per loro due.

Ancora profondamente innamorata del marito, ma decisa a mettere dignità e distanza tra sé e quella relazione che la fa soffrire, Gloria ha convocato Ezio e gli ha detto con tutta l’asprezza che ha trovato in sé che qualunque amore li abbia uniti è finito e lui dovrà dimenticarla, mentre lei si rifarà una vita in America.

Da allora i due non si sono più visti: Ezio come da tradizione è arrivato in ritardo al momento della partenza di lei, e quando hanno parlato al telefono l’argomento è stato la decisione di Stefania di lasciare Marco perché innamorata del suo primo amore, Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Ezio ha provato a riportare il discorso sul loro primo amore, ma Gloria l’ha freddato. Ma è bastato a far sì che lui non pensasse più a lei?

Ebbene, no. Il pensiero di Gloria non ha mai lasciato Ezio e tra poco non saranno solo i ricordi a occupare la sua mente, ma un arrivo concreto: dall’America giungerà il regalo di nozze della Moreau per Gemma e tanto basterà a far sentire a Ezio tutta la nostalgia possibile per la moglie. Ma non finisce qui, perché finalmente la verità sta per venire a galla. E non parliamo solo dell’incontro tra Veronica e Gloria, ma della vera natura della Zanatta, su cui forse Ezio sta per aprire gli occhi.

Ezio scoprirà infatti che Veronica ha sempre saputo del suo tradimento e che ancora una volta non gli ha detto nulla, fingendo per settimane! A quel punto l’uomo intuirà anche perché Gloria si sia trasferita in America dicendogli quelle parole cosi dure. Non solo! Ezio realizzerà anche che Gloria è stata in qualche modo “costretta” a quell’addio, non solo dalla sua scelta di allevare il figlio di Gemma ma anche dalle azioni di Veronica, e che quindi forse lo ama ancora…

Quel che è certo è che Ezio sentirà di amare ancora profondamente la propria moglie e a quel punto non avrà più alcuna intenzione di continuare a fingere con Veronica! Ma cosa succederà a quel punto? E Gloria saprà mai tutto questo? Non resta che guardare le ultime puntate di questa stagione del Paradiso delle signore per scoprirlo! Seguici su Instagram.