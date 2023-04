Il paradiso delle signore 7: Ludovica e Marcello, succede qualcosa di “inaspettato” | Anticipazioni

L’assenza di Adelaide (Vanessa Gravina) si fa sentire e, se quando il gatto non c’è i topi ballano, al Paradiso delle signore saltano un po’ tutte le certezze: mentre Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) saranno preoccupati per la Contessa, che da giorni non dà notizie di sé, Flora (Lucrezia Massari) scoprirà che Umberto (Roberto Farnesi) le ha mentito in merito alle sue ricerche.

A quel punto la Gentile, seccata di tutta l’attenzione di Guarnieri per il “caso Adelaide”, sarà pronta a porre un ultimatum al compagno: o dimenticherà la sua ex o tra i due sarà finita!

Trame Il paradiso delle signore 7: Ferdinando scoprirà di Ludovica e Marcello?

Intanto Barbieri chiederà aiuto a Umberto per rintracciare Adelaide, ma spererà che sia Ludovica ad accompagnarlo a Ginevra per continuare le ricerche insieme. Siamo certi che tutto questo avvicinamento non sia pericoloso per i due ex fidanzati? Si dice che a mettere la paglia accanto al fuoco scoppi un bell’incendio! La Brancia infatti sarà sicura di voler accompagnare Marcello a Ginevra e tra i due succederà (finalmente!) qualcosa di inaspettato!

Barbieri partirà poi da solo per Ginevra, ma prima lascerà un biglietto al Circolo per Ludovica… e Ferdinando (Fabio Fulco) potrebbe scoprire qualcosa! Sarà l’inizio della fine per i promessi sposi? Seguici su Instagram.