Il paradiso delle signore 7: Marco ama ancora Gemma! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, l’imminente matrimonio tra Roberto (Filippo Scarafia) e Gemma (Gaia Bavaro) sembra essere la soluzione migliore per entrambi i componenti della coppia: lui avrà i soldi ereditati dallo zio e lei un padre per il suo bambino. E se in tutto questo piano architettato a perfezione arrivasse una grande passione a far saltare il marchingegno?

Da quando Marco (Moise Curia) è di nuovo a Milano, infatti, la prima persona ad essere confusa è proprio Gemma, che non perde occasione per scambiare due chiacchiere con quello che era il suo grande amore. E se questo sentimento non fosse poi così sopito? Roberto cercherà proprio di capire quale sia il vero legame tra Gemma e Marco, che saranno sempre più legati sotto gli occhi di tutti. E sarà proprio Landi il primo ad accorgersene…

Trame Il paradiso delle signore 7: Marco rivela i suoi veri sentimenti

Dopo aver riflettuto a lungo sulla questione, Roberto lascerà che sia il giovane Sant’Erasmo ad accompagnare la Zanatta alla visita medica per il bambino: e se fosse l’ennesima occasione di un ulteriore avvicinamento tra i due?

In seguito alla visita, Marco confesserà a Matilde (Chiara Baschetti) di essere molto scosso dalla vicinanza con Gemma e sarà proprio grazie alla spinta della cognata che il ragazzo confesserà i suoi reali sentimenti per la Zanatta junior.

Il matrimonio di Roberto e la venere rossa è dunque destinato a non essere mai celebrato? È davvero un ritorno di fiamma quello tra Gemma e Marco? Ne riparleremo!