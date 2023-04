Il paradiso delle signore 7: Maria Puglisi tra l’Australia e il Paradiso | Anticipazioni

Dal momento in cui Maria (Chiara Russo) darà un’altra possibilità a Vito (Elia Tedesco), il contabile del Paradiso delle Signore non potrà più sbagliare ma, se non andrà presto in Australia, tutta la fatica fatta per migliorare la sua condizione di partenza e per salvare la sua azienda andrà in fumo. Che fare dunque?

Sarà proprio mentre Vito sognerà un futuro in Australia con la bella siciliana che Vittorio (Alessandro Tersigni) proporrà a Maria di diventare la nuova stilista del Paradiso, ora che Flora (Lucrezia Massari) lavora per la concorrenza. A quel punto la Puglisi, presa dal primo compito assegnatole da Conti, penserà di chiedere aiuto a Matilde (Chiara Baschetti), che, nonostante ora sia al fianco del marito Tancredi (Flavio Parenti) nella nuova avventura di Galleria Milano Moda, ha sempre creduto nella giovane siciliana.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Vito vuole parlare con Maria ma…

Sta di fatto che il desiderio di Vito continuerà a essere quello di parlare a Maria dell’Australia, allo scopo di portarla con lui, ma – proprio nel momento in cui il contabile deciderà di essere chiaro con la fidanzata – un imprevisto lo bloccherà: lei gli dirà infatti che ha deciso di accettare una nuova proposta di Vittorio…

I piani di trasferimento di Vito andranno dunque in fumo? Restano poche settimane di programmazione per capire come finirà la faccenda e dunque presto ne riparleremo… Seguici su Instagram.