Il paradiso delle signore 7: Vittorio e Matilde saranno ancora “costretti” a incontrarsi…

A Il paradiso delle signore 7, da quando la Galleria Milano moda sta iniziando a prendere forma e Matilde (Chiara Baschetti) è accanto al marito Tancredi (Flavio Parenti) in questa nuova avventura, tutto sembra presagire un futuro sereno e gioioso per i Sant’Erasmo, che si preparano a lavorare di nuovo fianco a fianco dopo il ritorno del conte a Milano.

Ma nuove nuvole all’orizzonte si celano per la coppia: dopo un malore improvviso durante il quale Tancredi accuserà forti dolori alla gamba, Marco (Moise Curia) scoprirà che il fratello ha un problema ma il conte gli chiederà il massimo riserbo sulla questione.

Trame Il paradiso delle signore 7: Tancredi vede ancora Vittorio come un rivale

Dopo aver ringraziato Marco per il suo silenzio, Tancredi penserà che il caso del mobilificio sia ormai un lontano ricordo, ma nel frattempo Matilde verrà a sapere che hanno arrestato i possibili colpevoli dell’incendio in fabbrica: si riaprirà la ferita ancora molto dolorosa per la Frigerio e tornerà a sconvolgere la sua vita. Guai in vista per il conte che rischia di essere scoperto?

Sicuramente le prossime settimane porteranno delle novità in tal senso: Tancredi, preoccupato per la riapertura del caso in merito all’incendio avvenuto nel mobilificio Frigerio, sarà ulteriormente guardingo nei confronti di Vittorio (Alessandro Tersigni), che ha sempre considerato e continuerà a vedere come un nemico in affari e un rivale in amore, in particolare ora che la moglie è emotivamente più fragile.

Per questioni di lavoro, Vittorio e Matilde saranno costretti ad incontrarsi e, per quanto la loro storia sia finita, Conti ha sempre un certo ascendente sulla Frigerio: che l’aiuti a fare chiarezza in questa storia? Seguici su Instagram.