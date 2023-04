Tempesta d’amore: Christoph trova la confessione di Ariane! E ora? | Puntate italiane

Una vera e propria corsa contro il tempo è iniziata nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Pronti a tutto pur di impedire le nozze tra Robert (Lorenzo Patané) e Ariane (Viola Wedekind), Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach) uniranno infatti ancora una volta le forze, con risultati insperati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner contro le nozze di Robert e Ariane

Da quando Robert e Ariane sono usciti allo scoperto come coppia, per Werner è iniziato un vero e proprio incubo. Consapevole del fatto che il figlio uscirà rovinato dalla relazione con la dark lady, l’anziano albergatore ha tentato in ogni modo di aprire gli occhi all’uomo, ma invano.

Come temibile, la situazione è velocemente degenerata quando la Kalenberg ha annunciato di essere incinta, dimostrando di avere un’arma potentissima per tenere legato a sé il compagno. E infatti non ci è voluto molto prima che quest’ultimo le facesse una proposta di matrimonio. E ora?

Se Lia (Deborah Müller) reagirà alla notizia delle nozze del suo amato chiudendosi nel proprio dolore, Werner dimostrerà invece ancora una volta di essere un combattente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph riesce a trovare Karl

Pronto a tutto pur di impedire le nozze, il vecchio Saalfeld chiederà dunque aiuto all’unica persona che odia Ariane più di lui: Christoph. E, come prevedibile, quest’ultimo non si tirerà indietro!

Capendo che l’unico modo per far aprire gli occhi a Robert è dimostrargli che la dark lady è un’assassina, l’albergatore userà dunque ogni mezzo per mettere le mani sull’unica prova dei crimini della Kalenberg: la sua confessione. Confessione che, come sappiamo, è in mano all’ex marito della donna: Karl (Stephan Käfer).

Ebbene, inizialmente gli sforzi dei due Saalfeld sembreranno vani, ma alla fine la loro perseveranza verrà ripagata tanto che Christoph riuscirà a trovare Karl. Convincere quest'ultimo a cedergli le prove, però, sarà meno semplice del previsto…