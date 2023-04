Tempesta d’amore: Cornelia usa Valentina per separare Robert da Ariane! | Puntate italiane

Da quando Robert (Lorenzo Patané) ha iniziato una relazione con Ariane (Viola Wedekind), nessuno sembra più riuscire ad avere influenza su di lui… ma sarà davvero così? Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelia (Deborah Müller) avrà un’idea su come far tornare il suo amato alla ragione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert caccia Werner

Fin dall’inizio è stato chiaro che in pochi avrebbero accettato la relazione tra Robert e Ariane, indipendentemente dalle reali intenzioni di quest’ultima. Convinto che la dark lady finirà per distruggere la vita del figlio, Werner (Dirk Galuba) ha tentato in tutti i modi di riportare l’uomo alla ragione, finendo per commettere un grave errore…

Quando Christoph (Dieter Bach) ha organizzato un finto attentato contro Robert per poi far ricadere la colpa su Ariane, Werner – che era a conoscenza del piano – ha infatti taciuto la verità nella speranza di riuscire finalmente a sbarazzarsi della Kalenberg. Una decisione che ha pagato a caro prezzo…

Dopo aver scoperto come sono andate davvero le cose, infatti, Robert non solo ha costretto il padre a denunciare Christoph, ma lo ha poi cacciato dalla sua stessa casa! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia chiama Valentina

Inutile dire che tutti resteranno sconvolti di fronte alla decisione di Robert: per quanto Werner abbia sbagliato, resta pur sempre suo padre e, soprattutto, il Fürstenhof è la sua casa! Niente e nessuno, però, sembreranno poter far cambiare idea all’uomo.

Dopo aver invano tentato di far ragionare il “fratello”, Cornelia deciderà dunque di ricorrere a misure estreme: telefonerà a Valentina, l’adorata figlia di Robert, chiedendole aiuto.

Il risultato? La ragazzina – che non sapeva nulla della relazione del genitore con Ariane – chiamerà furiosa il padre, rimproverandolo non solo per averle nascosto la sua storia con la Kalenberg, ma soprattutto di aver cacciato il suo amato nonno di casa! E, come prevedibile, Robert non resterà impassibile di fronte alle parole della figlia…