Tempesta d’amore: tra Erik e Yvonne riesplode la passione! | Anticipazioni italiane

Alcune fiamme non si spengono mai, neanche col passare del tempo. È questo il caso di Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderanno conto di essere ancora profondamente attratti l’uno dall’altra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne vuole conquistare Christoph

Sono passati più di vent’anni da quando Erik e Yvonne si incontrarono ad una festa di carnevale, passando poi insieme una notte di passione in seguito alla quale è poi nata Josie (Lena Conzendorf). Ma la chimica tra i due sarà sparita?

Sicuramente non è quello che sperava la Klee, visto che è venuta al Fürstenhof proprio nella speranza di riconquistare il suo ex amante e ottenere da lui un aiuto economico. Come sappiamo, il piano della donna è fallito, anche perché Erik nel frattempo ha iniziato una relazione con Lia (Deborah Müller).

Yvonne ha dunque deciso di concentrare i suoi sforzi su un’altra potenziale vittima: Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Anche in questo caso, però, le andrà male…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne e Erik si baciano

Come vi abbiamo anticipato, la donna riuscirà a strappare all’albergatore un appuntamento con l’inganno. Non appena Christoph si renderà conto delle reali intenzioni della sua dipendente, però, se ne andrà furioso piantandola in asso!

Nemmeno per Erik le cose andranno molto bene: proprio quando stava iniziando a sperare che tra lui e Lia le cose stessero diventando serie, scoprirà infatti che la sua amata ha baciato il suo ex, Robert (Lorenzo Patané)!

Il risultato? Yvonne e Erik si ritroveranno casualmente insieme al bar del Fürstenhof abbattuti per le rispettive sfortune in campo sentimentale. Ebbene, i due si consoleranno a vicenda, finendo per riscoprire la vecchia attrazione, tanto da lasciarsi andare ad un bacio appassionato! Sarà scoppiato di nuovo l'amore?