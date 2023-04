Terra amara: Fekeli racconta la sua storia d’amore con Hunkar | Trama 12 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 12 aprile 2023

Il fatto che Hunkar e Fekeli si amino diventa una notizia pubblica; Fekeli cerca il responsabile e solo l'intervento di Mujgan e Yilmaz riuscirà a fare sì che la furia dell'uomo non generi una tragedia. Una volta ritrovata la calma, Fekeli parla a Yilmaz e a Mujgan di com'è nata la sua storia con Hunkar. Azize viene colta da un malore improvviso e viene condotta in ospedale. Credendo che la donna stia per morire, Saniye avverte Hunkar che corre in ospedale; là trova Demir, il quale però non le rivolge neanche la parola.