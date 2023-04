Terra amara: Mujgan scopre tutto nel modo peggiore | Trama 16 e 17 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 16 e lunedì 17 aprile 2023

Il matrimonio tra Hunkar e Fekeli sta per essere celebrato e nessun membro delle due famiglie ha voglia di presenziare alle nozze, a parte Saniye che, nonostante le preghiere di Gaffur, va alla casa di campagna per aiutare la signora Hunkar a prepararsi. Mentre giunge lo sposo, però, arriva anche Zuleyha che racconta ad Ali Rahmet la verità su tutto quello che la donna le ha combinato. La nostra protagonista evita solo di dire che il piccolo Adnan in realtà è figlio di Yilmaz, ben sapendo che questo particolare avrebbe delle ripercussioni sulla vita di molti, fra cui Mujgan.

Salta il matrimonio fra Fekeli e Hunkar e ciò scatena i pettegolezzi a Cukurova. Zuleyha spiega a Sabahattin di aver detto a Fekeli del fatto che Hunkar l’ha separata da Yilmaz, facendole sposare Demir, ma rivela anche di non aver voluto dire a Fekeli che il bambino è il figlio di Yilmaz. Fatto sta che Mujgan si trova casualmente ad ascoltare tutto e così apprende la verità nel modo peggiore.

Behice fa trovare a Yilmaz un diario dove Mujgan ha preso nota delle sue conversazioni intime con il bimbo che porta in grembo. E lui, commosso, si riavvicina. Ma Mujgan vuole chiedergli conto della paternità del piccolo Adnan (particolare che Yilmaz ancora ignora). Fekeli dice a Yilmaz che riprenderanno la guerra contro gli Yaman. Anche Hunkar vorrebbe riallacciare con Demir, che cade nel dubbio quando la sente parlare delle malefatte del defunto padre.