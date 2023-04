Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 19 aprile 2023

Gulten, nonostante non lo ami di certo, intende sposare Rustem, un uomo anziano con tre figli. A niente valgono gli sforzi di Saniye, Hunkar e Zuleyha per convincerla a cambiare idea. Al mercato, Fadik si imbatte in Cetin e gli parla del fidanzamento di Gulten. La notizia fa molto male al ragazzo, il quale corre da Gulten per fermarla. Ci riuscirà? Seguici su Instagram.