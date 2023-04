Terra amara: Hatip vince contro Demir e Hunkar | Trama 20 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 20 aprile 2023

Cetin va in carcere dopo aver sparato a Rustem nel corso della la cerimonia di fidanzamento con Gulten. Lei si reca in prigione per andarlo a trovare e gli rivela di amarlo, promettendo altresì di aspettarlo. Hatip, fortemente spinto da Behice, decide di fare opposizione alla famiglia Yaman: l’uomo così si candida alle elezioni per il nuovo presidente della camera di commercio e riesce a spuntarla contro Demir e Hunkar. A quel punto la scena si sposta tre mesi dopo: siamo al trentacinquesimo anniversario dell’azienda Adnan Yaman e Sermin mette in piedi una scenata sostenendo come Demir stia facendo di tutto per eliminare il ricordo di suo padre Serafettin, co-fondatore dell’azienda. Seguici su Instagram.