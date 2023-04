Terra amara: Mujgan non sopporta più Zuleyha e chiede di… | Trama 21 e 22 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 21 e sabato 22 aprile 2023

Naciye attacca Sermin e dice a tutti i presenti di averla vista in intimità con suo marito Hatip. Yilmaz parla a Fekeli di una chance professionale che potrebbe mettere nei guai la famiglia Yaman.

La notizia di quello che è successo nel corso dei festeggiamenti per l’anniversario dell’azienda “Yaman” finisce sui giornali e Demir vuole organizzare un piano per fermare Sermin. Saniye ha il sospetto che Hunkar stia nascondendo qualcosa su Gulten e vuole sapere di cosa si tratta. Hunkar decide di dirle tutto e Saniye ne resta sconvolta. Tale rivelazione porta Saniye ad accettare la storia di Gulten con Cetin.

Mujgan è sempre più insofferente verso la presenza di Zulehya nella tenuta e chiede a Yilmaz di trovare il modo di mettere delle distanze tra lei e la Altun.

Hunkar manda Fadik a restituire a Mujgan la carrozzina ordinata da Yilmaz per suo figlio, ma che per sbaglio è stata consegnata a Zuleyha e sulla quale Adnan stava giocando. Mujgan la riporta furiosamente a Zuleyha suscitando stupore in Yilmaz per la reazione. Behice, presente all’accaduto, spiega a Yilmaz che lui dovrebbe considerare la difficile situazione in cui si trova Mujgan, ovvero vivere una gravidanza a due passi dalla fidanzata dell’uomo che ama. Seguici su Instagram.