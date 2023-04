Terra amara: Zuleyha in travaglio, Mujgan a rischio | Trama 23 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 23 aprile 2023

Demir rientra dal suo viaggio ad Ankara ed è sicuro di avere conquistato un grosso appalto, ma Sermin per caso parla a Hatip dei piani di Demir. Hatip a sua volta li svela a Yilmaz e Fekeli e chiede loro di prendere parte alla gara di appalto in qualità di soci; i due però dicono di no volendo partecipare per conto loro. Behice prosegue nel suo corteggiamento nei confronti di Fekeli. Sabahattin chiede a Julide di sposarlo.

Fekeli e Yilmaz vincono la gara d’appalto indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione. Demir credeva di essersi assicurato tale appalto facendo sì da essere solo lui a partecipare, invece Sermin è riuscita a far finire il bando di gara nelle mani di Hatip, che poi ha favorito la partecipazione dell’azienda di Yilmaz e Fekeli.

Zuleyha ha accusato ingiustamente Mujgan di aver maltrattato il piccolo Adnan. Non riuscendo poi a scusarsi, Zuleyha contatta Yilmaz per chiedere il suo intervento pacificatore, ma durante il loro incontro inizia ad andare in travaglio.

Contemporaneamente, Mujgan ha una forte emorragia e va in ospedale. I medici vorrebbero farla partorire perché rischia la vita, ma lei non vuole: il bambino nascendo prematuramente potrebbe rischiare la vita.