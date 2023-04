Terra amara: Behice preferisce trattenersi da Fekeli | Trama 6 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 6 aprile 2023

Zuleyha decide di portare a Mujgan un piatto tipico di Adana in segno di benvenuto. Lo scambio di cortesie fa sì che la dottoressa ricambi mandando un piatto tipico di Istanbul (nonché cibo preferito di Yilmaz, cosa che Zuleyha nota). Mujgan ritiene che non sia il caso che Behice rimanga in casa di Fekeli e dunque intende ospitarla nella nuova casa, ma la zia si rifiuta di seguirla e preferisce accettare la proposta di Fekeli di trattenersi ancora un po' da lui.