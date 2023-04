Terra amara, anticipazioni dal 16 al 22 aprile 2023

Un matrimonio che non s’ha da fare, un ragazzo in carcere e nuovi intrighi in quel di Cukurova. Vediamo cosa succederà a Terra amara dal 16 al 22 aprile, saranno puntate da non perdere!

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 16 a sabato 22 aprile 2023

Le nozze tra Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli stanno per celebrarsi e nessun componente delle due famiglie ha intenzione di partecipare al matrimonio, ad eccezione di Saniye che, nonostante le preghiere di Gaffur, si reca alla casa di campagna per aiutare Hunkar a prepararsi. All’arrivo dello sposo però si presenta anche Zuleyha. L’idea che la suocera possa trovare la felicità dopo tutte le ingiustizie che le ha inflitto per lei è insopportabile e racconta ad Ali Rahmet la verità sulle sue nozze con Demir, della prigionia forzata in casa, del ricovero in manicomio e dell’allontanamento da Adnan. Omette solo di dire che il bambino in realtà è figlio di Yilmaz, per scrupolo di coscienza, perché sa che svelare quest’informazione avrebbe delle ripercussioni sulla vita di molti, tra cui Mujgan.

Il mancato matrimonio fra Fekeli e Hunkar scatena i pettegolezzi in città. Zuleyha dice a Sabahattin di aver spiegato a Fekeli come Hunkar l’ha separata da Yilmaz, facendole sposare Demir, ma confessa a Sabahattin di non aver voluto dire a Fekeli che il piccolo Adnan è il figlio di Yilmaz, per evitare reazioni violente da parte di Yilmaz. Mujgan, per puro caso ascolta, disperata, la verità di Zuleyha. Ora sa che Adnan è figlio di Yilmaz.

Behice fa trovare a Yilmaz un diario dove Mujgan ha annotato le sue conversazioni intime con il nascituro che porta in grembo. E lui, commosso, si riavvicina. Ma Mujgan vuole chiedergli conto della paternità del piccolo Adnan che Yilmaz tuttora ignora. Fekeli dice a Yilmaz che riprenderanno la guerra contro gli Yaman. Anche Hunkar vorrebbe riallacciare con Demir, che cade nel dubbio, quando la sente parlare delle malefatte del defunto padre.

Terra amara: Cetin in prigione

Le tensioni in casa Yaman non accennano a placarsi: Hunkar affronta suo figlio e Demir ricorda a Zuleyha che sfidarlo è pericoloso. In casa di Yilmaz, non va meglio; la vista di Adnan tra le braccia del marito, causa a Mujgan un dolore insopportabile. La chiacchierata tra Behice e Sermin viene interrotta dall’arrivo di Hatip, che si unisce alle signore per condividere con loro il disprezzo verso la famiglia Yaman. Fekeli si sfoga con il figlio e, durante la grigliata a casa di Yilmaz, alla vista di Hunkar è così turbato da non notare i giochi di seduzione di Behice.

Gulten è decisa a sposare Rustem: un uomo molto più grande di lei, con tre figli. A nulla valgono gli sforzi di Saniye, Hunkar e Zuleyha per farle cambiare idea. Al mercato, Fadik incontra Cetin e gli parla del fidanzamento di Gulten. La notizia scuote l’innamorato, il quale si precipita da Gulten per fermarla. Ci riuscirà?

Cetin finisce in prigione dopo aver sparato a Rustem durante la cerimonia di fidanzamento con Gulten. Quando la ragazza va a trovarlo, gli confessa il suo amore e promette di aspettarlo. Intanto Hatip, incalzato da Behice, decide di opporsi alla famiglia Yaman e, candidatosi alle elezioni per il nuovo presidente della camera di commercio, vince contro Demir e Hunkar. Tre mesi dopo, al trentacinquesimo anniversario dell’azienda Adnan Yaman, Sermin fa una scenata sostenendo che Demir stia facendo di tutto per cancellare il ricordo di suo padre Serafettin, co-fondatore dell’azienda.

Naciye vede Sermin e la attacca, rivelando a tutti i presenti di averla vista compiere un adulterio con suo marito Hatip. Intanto, Yilmaz parla a Fekeli di una promettente possibilità lavorativa che potrebbe mettere in ginocchio la famiglia Yaman.

La notizia di quanto accaduto durante i festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario dell’azienda “Yaman” finisce sulle prime pagine dei quotidiani e Demir vuole escogitare un piano per fermare Sermin. Saniye sospetta che la signora Hunkar nasconda qualcosa riguardo Gulten e insiste nel voler sapere di cosa si tratta. Hunkar decide di raccontarle la verità e Saniye ne rimane sconvolta. Questa rivelazione porta Saniye ad accettare, come Hunkar ha già fatto, la relazione di Gulten con Cetin che si trova in carcere per aver sparato al pretendente di Gulten. Nel frattempo, Mujgan tollera sempre meno la presenza di Zuleyha nella tenuta e chiede a Yilmaz di trovare una soluzione che le permetta, finalmente, di mettere delle distanze tra lei e la donna che considera la sua rivale.

Hunkar manda Fadik a restituire a Mujgan la carrozzina ordinata da Yilmaz per suo figlio ma consegnata per errore a Zuleyha e sulla quale Adnan stava giocando. Mujgan, con rabbia, la riporta a Zuleyha suscitando stupore in Yilmaz per la reazione. Behice, presente all'accaduto, invita Yilmaz a considerare la difficile situazione in cui si trova Mujgan e cioè vivere la propria gravidanza a due passi dalla sua ex fidanzata.