Terra amara, anticipazioni dal 30 aprile al 6 maggio 2023

La settimana dal 30 aprile al 6 maggio vedrà alcuni cambiamenti nella programmazione di Terra amara. La fiction turca, infatti, non sarà in onda lunedì 1° maggio, mentre sabato 6 maggio inizierà alle 15.45 per via dell’evento tv legato all’incoronazione di Carlo d’Inghilterra. Vediamo ora cosa accadrà:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 30 aprile a sabato 6 maggio 2023

Yilmaz è preoccupato per la vita di suo figlio, che Mujgan non vuole fargli vedere né tantomeno tenere in braccio. Intanto a casa della famiglia Yaman c’è molto movimento per la celebrazione del Mawlid, a cui si presenta anche Sermin seppur non invitata. Durante i festeggiamenti scoppia un incendio nel fienile e Sermin, che poco prima aveva visto il piccolo Adnan entrare lì dentro da solo, decide di tentare di salvarlo. Nel frattempo Zuleyha sta cercando suo figlio e, quando scopre che è in pericolo tra le fiamme, fa di tutto per andare a salvarlo, ma Demir e gli altri non glielo consentono perché troppo pericoloso. Quando Sermin esce con il bambino in braccio, diventa un eroina per tutti, ma i dubbi sul suo operato sono tanti: è davvero un’eroina oppure ha appiccato lei l’incendio?

Demir si difende dalle accuse di Zuleyha, che ha frainteso un discorso tra lui e Hunkar. Non va meglio tra Mujgan e Yilmaz: lei cerca qualunque pretesto per discutere e non lo lascia avvicinare al figlio. Lo scontro arriva, ma Mujgan riesce a sfogarsi solo con la zia Behice. In presenza delle donne dell’associazione, Hunkar fa un regalo a Sermin, sperando di metterla a tacere, ma la nipote si sfoga con l’amica Fusun per la “miseria” ricevuta in cambio del suo eroico gesto: aver salvato la vita di Adnan dall’incendio del fienile.

Berika annuncia di voler lasciare la guida dell’associazione, di conseguenza Fusun orienta l’attenzione delle altre verso Behice. Demir spiega alla madre come ha risolto i problemi di liquidità dell’azienda. Cetin viene assolto e liberato e si gode un po’ di tempo con la sua amata Gulten. In un momento di confusione, Azize scambia Apti per il fidanzato di Fadik…

Gaffur confessa a Saniye di avere un debito con Hatip e rivela a Hunkar che quest’ultimo gli ha prestato i soldi per pagare un debito di gioco. Hunkar decide di pagare il debito di Gaffur versando 10.000 lire a Hatip, ignara che il debito era di 100.000. Nel frattempo Zuleyha accusa Demir di avere una preferenza per Leyla, ma Demir nega la cosa, convinto che sia Zuleyha a fare una distinzione tra i loro figli. Intanto Berika dice a Hunkar che Behice vuole candidarsi come presidente dell’associazione.

Mujgan deve andare a firmare dei documenti, ma non vuole lasciare Kerem Ali a casa da solo con Yilmaz. Yilmaz, ritenendo esagerato il comportamento della moglie, la convince ad uscire di casa. Sulla strada del ritorno, però, Mujgan buca una gomma tardando il suo rientro e, quando entra a casa, trova Yilmaz che si sta occupando del bambino in compagnia di Zuleyha.

Yilmaz è solo a casa con Kerem Ali che piange disperatamente per la fame, Mujgan è irrintracciabile e il bambino rifiuta il biberon. Non sapendo cosa fare, Yilmaz chiede aiuto a Zuleyha, la quale decide di allattare lei stessa il neonato. Ma, proprio in quel momento, rincasa Mujgan e va su tutte le furie.

Hunkar, preoccupata che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan, cerca di convincere Demir a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla, ma Demir sembra irremovibile. Le sue sicurezze vacillano, però, quando apprende che è stato proprio Yilmaz ad acquistare tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita e dopo aver parlato con Mujgan, presentatasi apposta nel suo ufficio per manifestargli le sue preoccupazioni riguardo il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha.