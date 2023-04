Terra Amara: Hatip verrà assassinato! Ecco da chi

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara si comincerà a stringere il cerchio sulla colpevolezza di Hatip Tellidere (Mehmet Polat) nell’0micidio del povero Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), ma ormai sarà troppo tardi perché l’imprenditore senza scrupoli verrà a sua volta assassinato. Scopriamo quindi che cosa accadrà…

Terra Amara, news: Gaffur scopre che Hatip ha ucciso Cengaver!

La storyline prenderà in via nel momento in cui Raşit Kaya (Şahin Vural), l’ex tuttofare di Hatip, ritornerà a Cukurova poiché rimasto senza un soldo. A quel punto, l’uomo riprenderà il suo corteggiamento verso la domestica Fadik (Polen Emre) e avrà modo di parlare con Gaffur Taşkın (Bülent Polat), facendosi sfuggire incautamente che ha dovuto abbandonare la cittadina per un po’ di tempo quando Hatip gli ha chiesto di sparire (ciò dopo il ritrovamento della pistola con cui l’imprenditore ha ucciso Cengaver)!

Appena sentirà tali parole, Gaffur sceglierà a sorpresa di non denunciare Hatip alle autorità, ma gli manderà una missiva anonima nella quale gli chiederà di consegnargli un’ingente somma di denaro, se non vuole essere inchiodato per l’omicidio del noto imprenditore. Un’azione che sembrerà spaventare il Tellidere, dato che si recherà di notte, con una borsa, nel luogo che Gaffur gli avrà indicato. Il colpo di scena sarà dunque presto servito…

Terra Amara, spoiler: Gaffur uccide “per errore” Hatip

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in realtà, Hatip porterà sul posto una borsa dove ci sarà soltanto carta straccia; nell’istante in cui vedrà che è stato Gaffur a tentare di estorcergli del denaro, il Tellidere passerà ovviamente alle minacce e punterà contro l’ex capomastro la sua pistola.

Tra i due uomini si verrà dunque a creare uno scontro fisico, durante il quale Gaffur riuscirà a disarmare Hatip e farà partire per errore un colpo che ferirà a morte l’uomo!

In preda allo shock, Gaffur tenterà di scappare e di liberarsi della pistola, non rendendosi conto però del fatto che sul luogo del delitto era presente anche Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Quest’ultima era salita appunto nella macchina di Hatip – che si stava recando all’appuntamento con Gaffur – per recriminargli di averla sedotta e abbandonata nonostante la promessa che le aveva fatto, ossia che avrebbe presto chiesto il divorzio dalla moglie Naciye Tellidere (Şirin Öten).

Terra Amara, trame: il cerchio si stringe attorno a Hatip, ma è troppo tardi!

In tal senso, per una volta, Hatip avrà detto la verità: proprio negli attimi dell’assassinio, Naciye riceverà infatti la lettera dall’avvocato con la richiesta di divorzio da parte del marito. Furiosa, la donna si recherà dunque in commissariato per denunciare formalmente Hatip per l’omicidio di Cengaver (asserendo di avere ascoltato, soltanto qualche giorno prima, una telefonata dell’uomo in cui ammetteva di essersi macchiato del crimine).

Gli inquirenti emetteranno dunque un mandato di arresto per Hatip, ma ormai sarà troppo tardi dato che sarà passato a miglior vita per mano di Gaffur. Una risoluzione della storyline abbastanza singolare, che però aprirà dei nuovi scenari tutti da scoprire: Gaffur non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per ciò che ha fatto e il suo malessere non passerà inosservato a Saniye Taşkın (Selin Yeninci)… Seguici su Instagram.