Terra Amara: Mujgan sul punto di scoprire Yilmaz e Zuleyha insieme!

Nel momento in cui scoprirà che la moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) ha tentato di uccidere l’amata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e che il piccolo Adnan è suo figlio, Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) verrà preso da un unico pensiero: scappare da Cukurova, in direzione della Germania, e rifarsi una vita al fianco della donna che ama davvero. Tuttavia, tale piano presenterà una serie di ostacoli, che verranno fuori nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: ecco perché Mujgan tenterà di uccidere Zuleyha

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, tutto prenderà il via quando Behice (Esra Dermancıoğlu) farà in modo che la nipote Mujgan riceva una falsa lettera di Zuleyha per fargli credere che la “rivale” voleva confessare a Yilmaz che Adnan è suo figlio. A quel punto, la cattivissima zietta alzerà ancora di più la posta in gioco e farà presente a Mujgan che Zuleyha deve necessariamente morire, se non vuole avere più problemi all’interno del suo matrimonio e salvaguardare la famiglia che ha formato con Akkaya per il bene del piccolo Kerem Alì.

Dato che sarà piuttosto fragile dal punto di vista psicologico, Mujgan si lascerà sopraffare dalle parole della zia e, dopo aver dato appuntamento a Zuleyha fingendosi Yilmaz, tenterà di costringere la nemica ad impiccarsi puntandole contro una pistola. Tuttavia, il folle piano della dottoressa andrà letteralmente a rotoli, visto che nel bel mezzo di uno scontro fisico partirà accidentalmente un colpo dall’arma che ferirà la Altun quasi all’altezza del cuore…

Terra Amara, trame: Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio e…

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: appena si riprenderà da una difficilissima operazione, che le salverà di fatto la vita, Zuleyha farà credere a tutti quanti che ha tentato il suicidio per via delle vessazioni subite dal marito Demir (Murat Unalmis), colpevole di avergli impedito per diverse settimane di vedere Adnan e Leyla, ma farà sapere a Mujgan che la sua vendetta è appena cominciata.

Non a caso, contando sull’aiuto sincero di Gülten Taşkın (Selin Genç), Zuleyha riuscirà ad incontrare Yilmaz e, oltre a renderlo partecipe del tentato omicidio subito dalla consorte, gli svelerà che Adnan è il frutto del loro amore.

Accantonato lo shock iniziale, Yilmaz capirà dunque che il destino sta dando a lui e Zuleyha un’altra possibilità, tant’è che i due cominceranno a progettare una fuga da Cukurova. Tale intenzione presenterà però anche i suoi rischi…

Terra Amara, spoiler: Mujgan sul punto di beccare Zuleyha e Yilmaz insieme…

Eh sì: in primis, è bene precisare che Zuleyha e Yilmaz riusciranno a incontrarsi segretamente nella tenuta anche grazie a Hunkar (Vahide Percin), che nel frattempo avrà cacciato dalla stessa Demir per via del suo legame con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), ossia l’ex amante del marito Adnan. Gli incontri avverranno nella villa ormai dismessa che apparteneva a Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e acquistata poi dallo stesso Akkaya. A questo punto della storia, Yilmaz e Mujgan saranno infatti ritornati a vivere nella grande tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik).

Fatto sta che un incontro clandestino tra i due rischierà di essere scoperto da Mujgan, che arriverà lì all’improvviso per recuperare alcune coperte di Kerem Alì. Da un lato Zuleyha e il piccolo Adnan riusciranno a nascondersi in tempo in una cameretta, dall’altro tutto filerà per il verso liscio grazie all’aiuto di Gulten, che darà modo ai due “amanti” di avere un po’ di tempo per capire il da farsi.

Vi anticipiamo però che la dottoressa entrerà in contatto con una macchina-giocattolo che Yilmaz avrà regalato a Adnan. Per giustificarsi, Akkaya asserirà che l'oggetto era per Kerem Alì, ma data l'età anagrafica del figlio sarà impossibile per Mujgan non nutrire dei sospetti…