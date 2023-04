Terra Amara: Zuleyha, qualcuno la sta avvelenando?

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, un grande dubbio attanaglierà tutti gli abitanti di Cukurova. Gli inquirenti crederanno infatti che qualcuno stia cercando di avvelenare Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e tutti i sospetti si concentreranno sul marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) per un motivo ben specifico…

Terra Amara, news: Züleyha rinchiusa in carcere!

Tutto partirà nel momento in cui Zuleyha tenterà di uccidere Demir, colpevole di averla cacciata dalla tenuta impedendole di vedere Adnan e Leyla, poiché convinto erroneamente che abbia cominciato una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Dopo aver tentato invano di far valere i suoi diritti, la Altun ruberà dunque una pistola ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e sparerà tre colpi al petto di Yaman, che però si riprenderà dopo un mese di ospedale.

Proprio per questo, Yaman farà in tempo a presentarsi in tribunale alla prima udienza contro Züleyha e testimonierà contro di lei, asserendo che ha cercato di ucciderlo perché voleva rifarsi una vita al fianco di Yilmaz anche a discapito della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Date le parole di Demir, la Altun sarà quindi costretta a restare in carcere fino a data da destinarsi, ossia in attesa di una nuova “sequenza” (che potrebbe addirittura equivalere a dieci anni di prigione).

Terra Amara, spoiler: qualcuno sta avvelenando Züleyha oppure no?

Attenzione quindi a quello che succederà in seguito a questo fatto: in una giornata tra le tante passate in carcere, Züleyha mangerà una minestra preparata da una sua compagnia di cella. Qualche ora dopo, la nostra protagonista comincerà ad avvertire delle forti nausee, che la porteranno a vomitare più di una volta, e si renderà indispensabile il suo ricovero in ospedale dove il dottor Sabahattin Arcan (Turkay Aydin) ravviserà in lei dei sintomi simili all’avvelenamento.

Una teoria che sembrerà convincere anche gli inquirenti, poiché nessuna delle sue compagne avrà i suoi stessi sintomi, e che prenderà sempre più piede quando il losco Hatip Tellidere (Mehmet Polat) insinuerà con diversi compaesani che soltanto Demir poteva avere interesse a sbarazzarsi della moglie in quanto ancora amareggiato dal suo tradimento.

Terra Amara, trame: ecco perché Züleyha starà male

Proprio per tale ragione, Demir verrà convocato in questura per chiarire la sua posizione, ma ovviamente si dichiarerà del tutto estraneo al fatto. Tutto ciò farà quindi da apripista alla risoluzione della faccenda, dato che in quegli stessi attimi anche quasi tutte le compagne di cella di Zuleyha cominceranno a stare male e, dopo le accurate verifiche, sarà chiaro che tutte quante si sono intossicate a causa di una pentola di rame utilizzata per cucinare.

La storia tensiva non sarà però ancora del tutto conclusa: possiamo infatti anticiparvi che qualcuno, approfittando del suo malessere e ricovero in ospedale, tenterà davvero di fare del male a Züleyha. Di chi si tratterà? Seguici su Instagram.