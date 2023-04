Terra Amara: Yilmaz deciderà di trasferirsi a Istanbul con Mujgan

Come reagirà Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) non appena la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) gli chiederà di non farle più visita in carcere? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, dato che l’uomo per il bene del suo matrimonio con Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) penserà di allontanarsi per sempre da Cukurova…

Terra Amara, news: l’arresto di Züleyha

Vi abbiamo già ampiamente parlato dell’arresto di Züleyha, che finirà tra le sbarre appena tenterà di uccidere il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Quest’ultimo la caccerà infatti via dalla tenuta e le impedirà di vedere i figli Adnan e Leyla quando, a causa di un video inviatogli da Müjgan, penserà che lei abbia allacciato una relazione extraconiugale con Yilmaz.

Profondamente umiliata, la Altun cercherà dapprima di spiegare al marito che non l’ha mai tradito con Akkaya ma, dato che Demir non le darà ascolto, si lascerà sopraffare dalla rabbia e gli sparerà diversi colpi al petto con una pistola rubata ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Purtroppo per lei, Demir si riprenderà dopo un mese di convalescenza giusto in tempo per testimoniare in suo sfavore al processo…

Terra Amara, trame: Züleyha chiede a Yilmaz di non fargli più visita

Eh sì: nonostante i proclami della madre Hünkar (Vahide Perçin), che gli chiederà senza successo di alleggerire la posizione della consorte nel tentato omicidio, Demir si presenterà di fronte al giudice e gli dirà che Züleyha voleva farlo fuori per vivere liberamente la sua relazione adultera con Yilmaz.

Agendo in tal modo, Demir farà quindi sì che la Altun non venga rilasciata e trascorra altro tempo in carcere. Un risvolto che, come facilmente prevedibile, farò sprofondare Züleyha nello sconforto più totale. Ormai rassegnata, la donna penserà dunque che non rivedrà mai più i suoi figli, motivo per il quale chiederà pure a Yilmaz – l’unico a non averla mai abbandonata – di non farle più visita in carcere perché considererà il loro triste destino di sofferenza già segnato. Una volontà che spingerà Akkaya a prendere una decisione sofferta…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz decide di trasferirsi a Istanbul!

Seguendo un consiglio del padrino Fekeli, Yilmaz sentirà quindi che è arrivato il momento di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Mujgan per il bene del piccolo Kerem Alì. Non a caso, accetterà di fare i bagagli per lasciare Cukurova e trasferirsi a Istanbul, portando con sé la moglie, il figlio e pure l'invadente "zia" Behice (Esra Dermancıoğlu). Ma il trasferimento andrà effettivamente in porto oppure succederà qualcos'altro che farà desistere Akkaya dal suo intento?