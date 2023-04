Terra Amara: Yilmaz rifiuterà di farsi adottare da Fekeli! Ecco perché

Un bel proposito di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) non andrà a buon fine nello prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo penserà infatti di adottare ufficialmente il “figlioccio” Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), ma la cosa non andrà come aveva previsto…

Terra Amara, news: Fekeli vuole dare tutti i suoi beni a Yilmaz

La storia comincerà pian piano a delinearsi nel momento in cui Fekeli parlerà all’astuta Behice (Esra Dermancıoğlu) del suo ipotetico lascito testamentario, facendole appunto presente che considera Yilmaz come un vero e proprio figlio, ragione per cui vorrà fare in modo che entri in possesso legalmente di ogni suo avere.

Proprio per questo, Ali Rahmet vorrà ricorrere all’adozione di Yilmaz, con buona pace di Behice, la quale inviterà la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) a non compiere nessun tipo di passo azzardato col marito perché, se tutto filerà liscio, torneranno ad essere ricche come un tempo. Tuttavia, la dark lady dovrà fare i conti con uno spiacevole imprevisto, che si delineerà proprio quando Fekeli avrà già contattato un’avvocatessa per farsi preparare tutte le carte utili per procedere con l’adozione…

Terra Amara, trame: l’arrivo di Fikret nella tenuta di Fekeli

Eh sì: un primo ostacolo ci sarà nel momento in cui Fekeli si ricongiungerà con l’aitante nipote Fikret (Furkan Palalı). Senza pensarci due volte, dato che si tratta del figlio del defunto fratello Musa, Ali Rahmet darà al parente immediata ospitalità, impedendogli di restare nell’albergo che aveva prenotato per il suo soggiorno a Cukurova.

Da un lato Behice temerà a quel punto che Fekeli torni sui suoi passi e decida di lasciare un po’ dei suoi possedimenti anche a Fikret, dall’altro sempre la cattivona dovrà farsi andare bene una decisione (che non condividerà affatto!) presa da Yilmaz…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz rifiuta di farsi adottare da Fekeli!

In tal senso, possiamo anticiparvi che, quando ormai i documenti di adozione saranno pronti, Yilmaz comunicherà a Fekeli che non intende diventare il suo figlio adottivo per non fare un torto al padre che lo ha cresciuto e che, purtroppo, non c’è più. Tali parole, neanche a dirlo, indispettiranno Behice, che comunque dovrà fare buon viso a cattivo gioco per non far notare a nessuno che si sta arrabbiando.

Insomma, pure questa ennesima malefatta di Behice non andrà in porto e, per ora, la donna ignorerà anche un importantissimo particolare, ossia che Yilmaz starà preparando la sua nuova fuga con l'amata Zuleyha Altun (Hilan Altinbilek) dopo aver scoperto che il piccolo Adnan è suo figlio…