Terra Amara: Müjgan tenterà di suicidarsi!

La volontà di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) di porre fine al loro matrimonio manderà letteralmente in confusione la già “impazzita” Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la dottoressa sentirà di non avere più nessuna ragione per vivere e tenterà di farla finita. Fortunatamente, qualcuno arriverà in tempo per salvarla…

Terra Amara, news: ecco perché Yilmaz vuole divorziare da Mujgan

Nonostante la nascita del loro figlioletto Kerem Alì, Yilmaz deciderà di porre fine al suo matrimonio con Mujgan nel momento in cui quest’ultima manderà a Demir Yaman (Murat Ünalmış) un video piuttosto equivoco che riguarda lui e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). A causa dello stesso, Yaman non esiterà a cacciare via di casa la moglie, non permettendole nemmeno di vedere i figli Adnan e Leyla, è ciò causerà una serie di reazioni violente.

La più furente avrà come protagonista proprio Zuleyha che, stanca di subire soprusi, ruberà una pistola a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e sparerà diversi colpi al petto di Demir, riducendolo in fin di vita. Anche se alla fine il ferito riuscirà a salvarsi, per la Altun si apriranno le porte del carcere, ma Yilmaz vorrà fare di tutto per farla uscire da lì. Non a caso, disgustato dai suoi atteggiamenti, chiederà a Müjgan il divorzio…

Terra Amara, trame: Mujgan non si rassegna all’idea di aver perso Yilmaz

Occhio perciò a come proseguirà la storia: quando Zuleyha sarà in carcere ormai da un mese, in attesa del processo vero e proprio, Mujgan continuerà a sperare in una sorta di rappacificazione con Yilmaz per il bene di Kerem Alì. Certa della buona riuscita della cosa, la donna eviterà di seguire i consigli interessati della zia Behice (Esra Dermancıoğlu), che invece la inviterà ad accettare il divorzio per cercare almeno di avere un tornaconto economico e immobiliare da parte di Akkaya.

Col trascorrere degli episodi, Mujgan si renderà però conto del fatto che la pace con Yilmaz è totalmente irraggiungibile e penserà di farla finita perché, senza il marito a fianco, sentirà di non essere una buona madre nemmeno per Kerem Alì. Un giorno, Mujgan chiederà quindi a Behice di portare il bambino a casa di Yilmaz, in modo tale da restare sola per farla finita!

Terra Amara, spoiler: Mujgan tenta il suicidio

Eh sì: quando Behice andrà via, Mujgan scriverà una lettera di addio a Yilmaz, dove gli giurerà amore eterno, e poi si infilerà all’interno di una vasca di bagno piena zeppa d’acqua; dopo, prenderà una lametta e si taglierà i polsi, in attesa di esalare il suo ultimo respiro.

Una misura drastica che la donna prenderà anche perché sinceramente pentita di tutto il male che ha causato mandando il video compromettente a Demir. Tuttavia, possiamo anticiparvi già da ora che Mujgan si salverà, dato che Behice tornerà in casa (avendo dimenticato il biberon di Kerem Alì) e le presterà il fondamentale primo soccorso…