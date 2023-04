Un posto al sole: Angela è sempre più risentita con Franco | Trama 26 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 26 aprile 2023

Mercoledì 26 aprile 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone dei tentativi fallimentari, un risentimento che cresce e un duro confronto!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Angela (Claudia Ruffo) è sempre più risentita con Franco (Peppe Zarbo): tra i due sembra iniziare una nuova crisi. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ha i nervi a fior di pelle per la tensione con Clara (Imma Pirone) e finirà per avere un’aspra discussione con Niko Poggi (Luca Turco). Mariella (Antonella Prisco) cerca ancora di scoprire il codice necessario a sbloccare il telefonino di Guido (Germano Bellavia): i suoi tentativi sono finora tutti fallimentari, ma poi in suo soccorso giunge Bice (Lara Sansone)! Seguici su Instagram.