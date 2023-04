Un posto al sole: chi è davvero Rosa Picariello? Il “fratello” è già nel cast!

L’agente Damiano Renda (Luigi Miele) è sempre più protagonista delle trame di Un posto al sole e ora le sue storie ci conducono a una sorpresa riguardo alla quale – a dirla tutta – si poteva lecitamente già nutrire qualche sospetto…

Avrete probabilmente notato che nei vari dialoghi che ci sono stati finora tra Damiano e il camorrista Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) si avvertiva una certa “familiarità” che andava oltre le minacce reciproche. I due sono ovviamente nemici (visto che uno fa il poliziotto e l’altro è un malvivente), eppure si sentiva quasi una sorta di legame tra i due personaggi…

Anticipazioni Un posto al sole: Franco si becca un pugno!

Il perché di tutto ciò è stato adesso svelato dal settimanale Telepiù, che anticipa un dialogo tra Eduardo e Rosa (Daniela Ioia), l’ex di Damiano: i due, in pratica, sono fratellastri e presto vedremo Sabbiese rimproverare aspramente la sorella per come si fa “prendere in giro” dall’uomo di legge.

Ma Eduardo farà anche di più: raggiungerà Damiano mentre quest’ultimo è per strada con Franco Boschi (Peppe Zarbo) e gli ordinerà di sparire dalla vita di Rosa. In tale occasione, il nostro Franco si intrometterà quel tanto che basta per prendersi un pugno da Eduardo…

Insomma, l'intreccio si fa piuttosto interessante: Eduardo è da una parte il fratellastro di Rosa ma è anche l'amore giovanile di Clara (Imma Pirone), cosa che – come vi starete già accorgendo da qualche episodio – lo rende il nemico ideale di Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Tante situazioni per un'unica storyline che promette bene per i prossimi mesi…