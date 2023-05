Beautiful, Hope a Brooke: “Non fare la martire a tutti i costi!” | Trama 20 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 20 maggio 2023

Dopo un bacio appassionato, Ridge e Taylor decidono di nuovo di non andare oltre, non ora che lo stilista deve ancora fare chiarezza su ciò che vuole dopo l'idea di Brooke di divorziare. Taylor per ora vuole solo godersi il tempo con la loro famiglia e stare accanto all'ex marito. Hope si oppone all'arrendevolezza di Brooke, esortandola a non fare la martire a tutti i costi pur di espiare il suo errore. Steffy cerca risposte da un evasivo Thomas, ancora combattuto tra la compassione per Brooke e il desiderio di riunire i propri genitori. Paris si oppone alle intromissioni di Grace, dichiarando alla madre il proprio amore per Carter. Steffy è certa che Ridge e Taylor torneranno insieme, sebbene i genitori chiariscono che non sono ancora a quel punto. Thomas e Hope hanno un confronto sulla situazione delle rispettive madri con Ridge. Sheila difende agli occhi di Deacon il proprio risentimento per Brooke, che non ha mai avuto compassione per nessuno e si è sempre intromessa nelle vite degli altri.