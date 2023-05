Beautiful: Jack Finnegan nuovo alleato di Sheila? | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful è stata svelata l’identità del misterioso personaggio che sarebbe tornato a Los Angeles: ebbene, si tratta di Jack Finnegan! Il padre di Finn si è palesato in prigione, su richiesta di Sheila Carter che, contattato l’uomo ripetutamente, avrà ora l’occasione di portarlo dalla sua parte.

Sheila, attualmente, è dietro le sbarre in attesa di processo per l’omicidio di Lance Day, ucciso introducendo delle api nell’appartamento del ragazzo, allergico al loro veleno. Ricordate? Dapprima il giovane aveva accettato l’incarico di drogare Amber Moore, alle prese con una dipendenza da farmaci (a seguito di un secondo aborto), in modo da farla sembrare infedele al marito Rick Forrester. L’obiettivo era così non solo quello di vendicarsi della stilista, ma anche di aprire le vie d’accesso a Rick per sua figlia, Erica Lovejoy alias Mary Warwick.

Le prove contro Sheila sono schiaccianti: una sua piena confessione, estortale con l’inganno da Bill Spencer e registrata da Ridge Forrester e dall’FBI. Dati i precedenti di Sheila, una lunga condanna sembra inevitabile e, data la sua età non proprio giovanissima, la donna rischia seriamente di passare il resto della sua vita dietro le sbarre. Una prospettiva che per la Carter è inaccettabile: decisa a non marcire più in una cella e ancora convinta di avere una possibilità con Finn, Sheila dovrà elaborare un piano per scagionarsi e uscire di prigione. Per poter uscire come donna libera, non potrà optare per un’altra evasione, bensì ricorrere ad un bravo avvocato che riesca nell’impresa di evitarle la condanna. E, per questo, Sheila si è rivolta a Jack!

La professione dell’uomo, infatti, non era stata mai svelata: sapevamo solo che la tresca con Sheila era iniziata quando i due si erano incontrati nell’ospedale dove lei lavorava come infermiera, mentre Li esercitava la sua professione di medico (troppo concentrata sulla sua carriera al punto da far sentire solo il marito che, dunque, cedette alla tentazione di una scappatella extraconiugale). Jack, a quanto pare, è un avvocato penalista, esperto difensore. Insomma, proprio quello che servirebbe a Sheila.

Lei, nel tentativo di persuaderlo, gli ricorderà la sintonia innegabile che esisteva tra loro e soprattutto il fatto che, oggi come allora, Jack è una persona sola, esattamente quanto lei. La verità sul suo tradimento e l’essere il padre biologico di Finn, infatti, ha causato un’irreparabile frattura tra l’uomo e la sua famiglia, da cui, al momento, è isolato.

Li infatti non vuole avere a che fare con lui e anche Finn continua a provare sentimenti contrastanti nei confronti del genitore. Sheila convincerà Jack che lei potrà essergli d’aiuto per recuperare il rapporto con il figlio? Questo loro comune scopo li renderà alleati? Seguici su Instagram.