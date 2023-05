Beautiful: Brooke sogna che a farle visita siano i più grandi amori del suo passato | Trama 27 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 27 maggio 2023

Nel 35° anniversario di Beautiful, Brooke, influenzata dalle parole di Hope sul lasciarsi consolare dai bei ricordi, sogna che a farle visita siano i più grandi amori del suo passato: Eric Forrester, Thorne Forrester, Bill Spencer e Nick Marone. Gli uomini le ricordano quanto sia speciale e quanto siano indimenticabili i ricordi che li legano. Tuttavia il vero amore della Logan è uno solo: Ridge. Nell’esperienza onirica, lo stilista mette in ombra gli altri uomini, condividendo con Brooke un romantico ballo. Per l’occasione il numero 35 menzionato più volte in modo simbolico, visto che non sono solo 35 gli anni che legano la coppia considerando l’età loro e dei loro figli…

Tornata alla realtà, Brooke deve fare ancora i conti con l'assenza di Ridge e riceve una visita di supporto da parte di Eric. Steffy è ancora preoccupata per quanto visto tra Thomas e Sheila: le ipotesi più rassicuranti non la convincono. Thomas dice al padre di volere solo che la loro famiglia sia felice visto quanto Ridge, Taylor e Steffy lo abbiano aiutato ad uscire dai suoi momenti più bui.