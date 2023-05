Beautiful: l’estate italiana inizierà col sangue!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, l’attuale storyline sul ritorno di Sheila Carter raggiungerà il suo punto più drammatico dopo mesi di escalation che hanno portato la dark lady prima a provare a forzare la mano di Steffy Forrester Finnegan, ritenendola il principale ostacolo a frapporsi tra lei e Finn, e poi a sabotare la vita di Brooke Logan Forrester, compromettendone la sobrietà. Atti terribili, ma che impallidiranno in confronto a quanto sta per accadere…

Coloro che hanno seguito le nostre anticipazioni dagli USA ne sono già a conoscenza ma ora, dopo quattordici mesi di attesa, anche sugli schermi italiani avrà luogo la sparatoria che segnerà in maniera indelebile il futuro di Sheila.

Vi avevamo già anticipato che Steffy finirà per scoprire il segreto che lega suo fratello Thomas alla Carter. Steffy deciderà di informare della scoperta Finn, ma non esiterà ad affrontare Sheila da sola a Il Giardino. Lo scontro porterà le due donne in un vicolo nel retro del locale, dove Steffy esprimerà tutto il suo disprezzo di fronte al gesto della Carter, arrivata a sabotare la sobrietà di un’alcolista. E a nulla varranno i tentativi di Sheila di convincere Steffy di averlo fatto per lei e sua madre, in modo da correggere il torto fatto alla loro famiglia anni fa (con lo sparo ai danni di Taylor).

Steffy metterà in chiaro che, nonostante i suoi attriti con Brooke, prenderà sempre le parti della matrigna nei confronti di Sheila. La ragazza si dirà del tutto convinta che l’amore tra i genitori prevarrà a prescindere e che mai vorrebbe che il loro ricongiungimento si basi sui crudeli giochi della Carter.

E poi arriverà il momento della svolta: Steffy farà scattare Sheila quando dichiarerà di aver ottenuto la prova che dimostri come non potrà mai esserci spazio per lei nelle vite di Finn e di Hayes. Sheila a quel punto si avventerà su Steffy, minacciandola; poi, quando capirà di non poterla dissuadere, estrarrà una pistola con silenziatore che si sarà portata dietro all’incontro con Steffy e… sparerà! Tuttavia il colpo incontrerà il corpo di Finn che, comparso sulla scena, non ci penserà due volte prima di frapporsi tra il proiettile e la moglie, facendole da scudo umano!

Sconvolta dall’aver ferito a morte il suo stesso figlio, Sheila continuerà ad agire sull’onda di quello che è da sempre il suo primo istinto: l’autoconservazione!

Decisa a non finire in carcere, la Carter intimerà a Steffy di non chiamare i soccorsi, minacciandola con la pistola. Quando la giovane Forrester inizierà a comporre lo stesso il numero d'emergenza per salvare il marito, Sheila non esiterà a spararle, in quella che sarà una vera e propria esecuzione. Sottratti gli oggetti di valore alla coppia, in modo da inscenare una rapina finita male, scapperà, lasciando i due tra il sangue e la spazzatura…