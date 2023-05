Beautiful, John McCook: ecco chi vorrebbe dal passato di Eric Forrester

John McCook, intervistato da Daytime Confidential, ha espresso un desiderio per quanto riguarda il suo Eric Forrester. Il volto storico di Beautiful, per quanto riguarda le puntate italiane, sarà protagonista nei prossimi mesi di un nuovo capitolo della storyline che vede lui, sua moglie Quinn Forrester e l’ex amante di lei, Carter Walton, legati ormai da tempo.

Il nuovo arco narrativo porterà una nuova / vecchia persona a fianco di Eric, come ormai sanno coloro che seguono le nostre anticipazioni dagli USA: Donna Logan. Da allora, venendo agli episodi americani, Eric è stato nuovamente messo da parte, stazionando in un limbo narrativo da cui esce molto raramente e solo come spalla in piccole scene, lontano insomma dall’essere il centro dell’azione.

McCook, alle soglie degli ottant’anni, non intende però mollare la carriera e con un minimo sforzo si potrebbero trovare infinite strade per rendere Eric ancora al centro di importanti vicende. Magari presto la situazione cambierà ma intanto, arrivati quasi a metà 2023, non c’è ancora traccia della storyline promessa per lui nei comunicati ufficiali di inizio anno.

Ricordate? Ne avevamo parlato: qualcuno dal passato (che già conosciamo) sarebbe dovuto rientrare in scena, tutt’altro che felice di fronte al fatto che Eric sia tornato a fare coppia con Donna. La questione, tuttavia, non ha finora mai preso forma e, col tempo che passa, rischia di essere una di quelle trame anticipate ma mai realizzate.

Staremo a vedere ma, nel frattempo, l’interprete ha le idee chiare su chi vorrebbe tornasse dal passato di Eric:

In un certo senso Eric sta già ripercorrendo il passato, avendo ripreso la sua relazione con Donna. In quello stesso passato c’è stata la lunga vita con Stephanie, con la quale ha costruito la casa di moda all’inizio; sarebbe bello se riavesse tutti i suoi figli intorno, al contrario di adesso, che sono praticamente tutti fuori scena. Vorrei riavere Thorne, ma in generale ognuno di loro.

In realtà, con la storia che al momento è proiettata sulle nuove generazioni, recuperare volti storici di casa Forrester non sembra tra le priorità degli autori: personaggi come quelli di Rick, Bridget, Felicia, Kristin e, appunto, Thorne. Quest’ultimo, tra l’altro, ben si potrebbe prestare al volto del passato ostile alla relazione del padre con Donna.

Certo, da anni la questione sembra essere stata dimenticata, ma Thorne potrebbe recuperare un po’ di astio residuo per il modo in cui Donna provò ad ingannarlo. Ricordate? Nel bel mezzo di una nuova faida tra Stephanie e Brooke, Donna cercò vendetta in nome della sorella, approfittando una notte di uno stato confusionale di Thorne, che all’epoca abusava di ansiolitici per affrontare il lutto mai superato per la morte della moglie Darla Forrester.

Donna fece credere a Thorne di aver fatto l’amore e riuscì poi effettivamente a sedurlo, iniziando una relazione che, nel giro di pochi mesi, li portò all’altare. Ad intervenire fu però sua sorella, Katie Logan: tornata in città per il matrimonio, scoprì le reali motivazioni della parente e, nonostante Donna le assicurò che avrebbe comunque reso felice Thorne, bloccò la cerimonia svelando la verità all’uomo.

In seguito Katie confessò la cotta adolescenziale per Thorne e i due iniziarono una frequentazione, che però finì in fretta. Nel frattempo, infatti, Donna si era avvicinata ad Eric e questo aveva inasprito le tensioni tra i clan rendendo la storia tra Katie e Thorne impossibile. Il flirt comunque fu veramente breve, al punto che nel 2017, quando Thorne e Katie si sono innamorati, la relazione venne presentata dagli autori come inedita, cancellando (o forse dimenticando) la precedente.

John McCook verrà accontentato? O, se non altro, lui e il suo Eric riusciranno a non trascorrere la seconda metà dell’anno facendo da tappezzeria? Seguici su Instagram.