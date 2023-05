Il Paradiso delle Signore 7: Ezio scopre che Veronica sapeva tutto! | Trama 2 maggio 2023

Anticipazioni puntata 157 Il paradiso delle signore 7 di martedì 2 maggio 2023

Irene (Francesca Del Fa) vuole capire se Alfredo (Gabriele Anagni) è interessato veramente a Clara (Elvira Camarrone) o se sta solo giocando a farla ingelosire. Salvo (Emanuel Caserio) inizia ad innamorarsi di Elvira (Clara Danese). Vittorio (Alessandro Tersigni) ha una nuova idea per contrastare la Galleria concorrente, ovvero lanciare una collezione di abiti maschili. Ferdinando (Fabio Fulco) non ne può più della continua vicinanza tra Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) e le propone quindi un matrimonio "last minute". Ezio (Massimo Poggio) scopre che Veronica (Valentina Bartolo) ha sempre saputo del suo tradimento con Gloria (Lara Komar) e comprende il motivo per cui l'ex moglie è andata in America!