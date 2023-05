La promessa: Cruz dice di aver perso il tagliacarte… | Trama 31 maggio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 31 maggio 2023

Il sergente indaga ancora sull’omicidio di Tomas e viene confermato che il signorino è morto per via probabilmente di un tagliacarte di circa dieci centimetri che Donna Cruz dice di aver perso. Il poliziotto interroga tutti i membri della famiglia riguardo al rapporto che avevano con defunto, puntando i suoi sospetti su Catalina e esercitando pressing su Jimena sul motivo per il quale Tomas non indossava la fede al dito al momento della dipartita. L’anello, peraltro, non è ancora stato ritrovato.

Romulo e Cruz sgridano Pia, che non è andata a casa del padre della marchesa e non ha detto niente; lei dice che non stava bene e che aveva molto da fare, ma in realtà vuole evitare il terribile barone. Simona è crollata dopo la morte di Tomas e vorrebbe lasciare La Promessa; Romulo tenta di confortarla ma alla fine è Jana a riuscirci e la cuoca le mostra una fotografia in cui Jana riconosce sua madre… Seguici su Instagram.