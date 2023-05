Un salvataggio in extremis caratterizzerà la prima puntata de La Promessa, la nuova soap iberica in onda su Canale 5 in partenza nelle prossime settimane. La giovane domestica Jana Expósito (Ana Garces) salverà infatti il “marchesino” Manuel de Luján (Arturo Sancho) da morte certa, conquistandosi così la fiducia del marchese Alonso (Manuel Regueiro).

La Promessa, news: chi è Jana

I telespettatori avranno modo di conoscere Jana fin dalle prime scene della telenovela; nella scena che darà il via a tutta la narrazione, Jana sarà una bambina di soli cinque anni – che tutti quanti conosceranno con il nome di Mariana – in fuga con la madre Dolores (Anai Gonzalez) e il fratellino neonato da un gruppo di uomini armati. Sono gli stessi che riusciranno ad uccidere Dolores senza alcuna pietà dopo pochi minuti.

A quel punto, Jana fuggirà con il fratellino in braccio, ma la sua corsa durerà poco: da un lato i malintenzionati riusciranno infatti a strappargli il bambino, dall’altro la nostra protagonista si getterà da un dirupo che sfocia in un fiume, motivo per il quale gli uomini incappucciati la riterranno morta e non continueranno a cercarla. Un escamotage che, quindici anni dopo, darà il via a tutta la trama principale della soap…

La Promessa, trama: Jana si inimica fin da subito Cruz

Eh sì: dato che ricorderà che gli uomini che hanno ucciso sua madre e rapito il fratellino portavano al dito l’anello con lo stemma della tenuta La Promessa, Jana si presenterà proprio sul posto e riuscirà a farsi assumere come domestica di supporto per le imminenti nozze del “marchesino” Tomàs (Jordi Coll) e la ricchissima Jimena de los Infantes (Paula Losada). Grazie al suo carattere impulsivo, Jana fin da subito si inimicherà la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin), moglie del marchese Alonso e matrigna di Tomas.

In pratica, Jana prenderà le difese della “collega” Lola (Laura Simon), che verrà strigliata in malo modo da Cruz, ragione per la quale la cattivona la licenzierà in tempi brevi. Tuttavia, nonostante il licenziamento, Jana deciderà di continuare a stare nella tenuta durante le nozze perché sarà ossessionata dall’idea di scoprire che fine possa aver fatto suo fratello.

La Promessa, spoiler: Jana salva la vita a Manuel!

Agendo in tale modo, Jana si rivelerà così indispensabile in un incidente che coinvolgerà il giovane Manuel. Quest’ultimo, come omaggio al fratello Tomas, deciderà infatti di salire su un velivolo fabbricato da lui stesso nel corso del matrimonio, ma il mezzo perderà subito quota e si schianterà a terra. A precipitarsi sul luogo dell’impatto sarà proprio Jana, che estrarrà Manuel dal velivolo (i due si erano conosciuti nel momento della sua assunzione).

Neanche a dirlo, il marchese Alonso sarà da subito riconoscente a Jana per aver salvato il figlio e le domanderà se vuole una compensa pecuniaria come segno di ringraziamento. A sorpresa, la Exposito rifiuterà l’offerta e chiederà ad Alonso di essere assunta a tempo pieno a La Promessa. Nonostante Jana non avrà con sé delle referenze, il Marchese accetterà subito la proposta, che – neanche a dirlo – non verrà però gradita da Cruz…

Insomma, almeno per ora Jana riuscirà nel suo intento: farsi assumere nella tenuta per investigare su quanto accaduto alla madre Dolores e al fratello…