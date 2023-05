Tempesta d’amore, anticipazioni dal 21 al 27 maggio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 21 a sabato 27 maggio 2023

Ariane è costretta ad ammettere di fronte ad Erik di amare solo Robert. A pezzi, Vogt ricatta dunque la sua ex, chiedendo del denaro in cambio del suo silenzio. I due non si accorgono però che Christoph ha assistito alla scena…

Paul vede Merle flirtare apertamente con Gerry e sospetta dunque che quest’ultimo stia tradendo Josie…

I Sonnbichler riescono finalmente a chiarirsi con il proprio vicino di casa, chiarendo un enorme frainteso.

Christoph intuisce che Erik ha in mano qualcosa contro Ariane. E così, quando lo vede da solo al bar, decide di farlo parlare… in un modo o nell’altro!

Shirin non riesce a credere che Merle possa essere realmente interessata a Gerry. Quando vede i due innamorati insieme, però, non può fare a meno di ingelosirsi…

Con l’aiuto di Yvonne, Christoph riesce a far ubriacare Erik e a scoprire dunque il grande segreto custodito dall’uomo: Ariane non è incinta! Trionfante, l’albergatore accusa dunque la donna davanti a Robert di aver solo simulato la gravidanza.

Shirin non riesce ad ammettere di essere gelosa di Merle e dichiara di essere solo preoccupata che quest’ultima spezzi il cuore di Gerry. Quando però risulta evidente che i due ragazzi si stanno realmente innamorando, Josie chiude la sua finta relazione con Richter per dargli via libera.

Constanze ha una grande occasione lavorativa, ma scopre di avere una rivale che potrebbe batterla grazie ad un caso giuridico di grande rilievo. A quel punto la von Thalheim cerca disperatamente un modo per poter recuperare punti…

Inizialmente Robert non crede alle accuse di Christoph, ma poi capisce che l’uomo ha ragione quando Ariane cerca in ogni modo di evitare un test di gravidanza. A quel punto alla dark lady non resta che ammettere tutto…

Rosalie si lancia in una nuova avventura professionale: offrire seminari online di life coaching. A sorpresa, la donna riscuote un grande successo!