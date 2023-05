Tempesta d’amore, anticipazioni dal 28 maggio al 3 giugno 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno 2023

Grazie al coraggioso intervento di Paul, Christoph non viene colpito dal vaso di fiori lanciato da Ariane, mentre Lindbergh resta solo lievemente ferito. Poco dopo il ragazzo scopre che Constanze è il nuovo avvocato difensore della Kalenberg…

Vanessa e Max si preparano ad andare a vivere insieme. Gerry è convinto che i due gli lasceranno una stanza nel loro nuovo appartamento, ma resta deluso. A quel punto Erik propone all’amico di diventare coinquilini.

Christoph è convinto che sia stata Ariane a far cadere il vaso, ma non riesce a trovare alcuna prova che incastri la sua arcinemica…

Josie viene a sapere che Constanze difenderà Ariane in tribunale. Furiosa, affronta la von Thalheim, arrivando vicina a rivelarle il grande segreto di Paul…

Ariane assiste ad un momento di grande complicità di Robert e Lia e finisce per perdere il controllo, tanto da minacciare la rivale. Terrorizzata, Lia si confida con Werner, che decide di rilasciare una falsa testimonianza per proteggere la “figlia”…

Paul riesce ad allontanare Constanze prima che quest’ultima scopra qual è il segreto di cui Josie voleva parlarle. Poco dopo il ragazzo affronta la giovane cuoca, accusandola di aver tradito la sua fiducia…

Max non è per nulla entusiasta all’idea che Gerry vada a convincere con Erik, in quanto teme che quest’ultimo voglia approfittarsi del buon cuore del fratello. Merle, però, aiuta Gerry a farsi valere.

A pezzi per il litigio con Paul, Josie scoppia a piangere durante il lavoro. Nel tentativo di risollevarle il morale, André la aiuta a preparare un dessert con risultati davvero inaspettati…