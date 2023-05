Tempesta d’amore, casting news: arriva MERLE, rivale di Shirin per il cuore di Gerry! | Puntate italiane

Un nuovo, attesissimo personaggio sta per fare il suo ingresso in scena nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, cambiando per sempre la vita di due dei personaggi più amati della soap… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle arriva al Fürstenhof

Gerry Richter (Johannes Huth) e Shirin Ceylan (Merve Çakır) sono senza dubbio tra i personaggi più interessanti di questa diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Caratterizzato da un deficit cognitivo nonché da un’innata generosità e bontà d’animo, Gerry ha un modo tutto suo di vivere, stringere amicizie… e amare!

Come sappiamo, il ragazzo non ha mai nascosto di essere innamorato di Shirin ed è rimasto fedele ai propri sentimenti, nonostante la Ceylan l’abbia più volte respinto e abbia addirittura iniziato una relazione con Henning (Matthias Zera). A differenza di quanto avrebbero fatto in molti, Gerry non solo non ha chiuso i rapporti con la sua amata, ma aiuterà addirittura quest’ultima a salvare la sua storia con Henning.

Ebbene, sarà proprio quando Shirin e Henning sembreranno finalmente aver trovato la felicità insieme che nella vita di Gerry arriverà inaspettatamente una nuova donna: Merle Finow! Ecco di chi si tratta…

,Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle sarà la rivale in amore di Shirin

Giovane donna in carriera che vive totalmente assorbita dal suo lavoro e dalla vita frenetica della città, Merle deciderà di prendersi una pausa e verrà al Fürstenhof insieme al suo cavallo: Don Chisciotte.

Sarà proprio grazie al suo amico a quattro zampe che la ragazza farà la conoscenza di Gerry, restando incantata dalla semplicità e genuinità con cui quest’ultimo vive la vita giorno dopo giorno. E ben presto sarà a tutti chiaro che tra Merle e Gerry sta nascendo molto più di una semplice amicizia…

Ebbene, sarà proprio la comparsa della Finow a far finalmente aprire gli occhi a Shirin sulla natura dei suoi sentimenti nei confronti di Gerry, permettendo così la nascita di una delle storie d’amore più belle degli ultimi anni…

Tempesta d’amore, casting news: Michaela Weingartner interpreta Merle Finow

Il personaggio di Merle Finow verrà interpretato da Michaela Weingartner, giovane attrice tedesca classe 1990 con all’attivo numerose partecipazioni sia in campo teatrale che televisivo.

Come già anticipato, la Finow debutterà a Tempesta d’amore nel corso della puntata 3776 ed è destinata a farci compagnia per alcuni mesi. Pur non entrando a far parte del cast fisso della soap, il personaggio di “Merle” sarà fondamentale per la nascita di una delle più belle storie d’amore degli ultimi anni… Seguici su Instagram.