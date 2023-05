Tempesta d’amore: Paul scopre che Constanze difende Ariane e… | Puntate italiane

Una dura prova attende la relazione di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, il bel protagonista della diciottesima stagione scoprirà infatti che la sua amata ha fatto un patto col diavolo pur di far carriera… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze decide di difendere Ariane

Quando ha conosciuto Constanze, Paul ha subito capito di avere di fronte una donna determinata e sicura di sé, pronta anche a commettere qualche scorrettezza pur di raggiungere i propri obiettivi. Questo, però, non gli ha impedito di innamorarsi di lei…

Ormai insieme da tempo, i due sembrano essere riusciti a influenzarsi positivamente, tanto che la von Thalheim sembra aver abbracciato un modo di vivere decisamente più onesto. Almeno fino ad ora!

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza scoprirà infatti di avere un’incredibile opportunità professionale che però rischia di perdere se non trova velocemente un caso giuridico importante a cui lavorare. E così Constanze penserà bene di difendere niente altri che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul scopre che Constanze difende Ariane

Sarà proprio in queste circostanze che avrà luogo un diabolico attentato: Ariane sentirà casualmente Christoph (Dieter Bach) e Paul farsi beffe di lei e, furiosa, cercherà di uccidere Saalfeld gettandogli in testa un pesante vaso da fiori!

Ebbene, Lindbergh si accorgerà del pericolo appena in tempo e spingerà via Saalfeld, finendo però per rimanere lui stesso ferito. Fortunatamente il ragazzo se la caverà con una brutta botta e un grosso spavento, facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi cari.

Benché non ci siano prove contro Ariane, sarà ovviamente su quest’ultima che si concentreranno i sospetti e Christoph si metterà immediatamente alla ricerca di indizi. Nel frattempo Paul verrà finalmente dimesso dall’ospedale e potrà tornare al Fürstenhof, dove però lo attende una brutta sorpresa…

L’uomo vedrà infatti Constanze insieme ad Ariane, scoprendo che la sua amata è l’avvocato difensore della dark lady! Una scoperta, che – come prevedibile – lo lascerà sconcertato: come può la sua compagna lavorare per una spietata assassina, tra l’altro altamente indiziata del suo stesso tentato omicidio?

Constanze metterà in pericolo la propria relazione per la carriera? Oppure accetterà di fare un passo indietro? Seguici su Instagram.