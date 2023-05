Tempesta d’amore: tra Erik e Ariane riesplode l’amore! | Puntate italiane

Sono stati complici, amanti, promessi sposi e poi nemici. E ora per Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt (Sven Waasner) è in arrivo una nuova inaspettata fase, destinata a sconvolgere gli equilibri… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Erik e Ariane

Abituata a operare da sola, dopo il suo arrivo al Fürstenhof Ariane ha con il tempo imparato ad apprezzare il valore di essere in due… nella vita privata come negli affari! Come sappiamo, la donna ha infatti trovato in Erik un compagno ideale, finendo per formare con lui una vera e propria coppia dark. Da allora, però, molto è cambiato…

La decisione di Ariane di sedurre e poi sposare Robert (Lorenzo Patané) per colpire Christoph (Dieter Bach) non è infatti andata giù a Erik, che è stato poi lasciato definitivamente dalla compagna quando quest’ultima si è sinceramente innamorata del figlio di Werner (Dirk Galuba).

A quel punto la coppia apparentemente inseparabile formata da Erik e Ariane sembrerà ormai solo un lontano ricordo… ma sarà davvero così? Ebbene, la risposta è “no”!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre che Ariane non è incinta

Tutto cambierà dopo il disastroso matrimonio tra Robert e Ariane. Matrimonio che, come sappiamo, è stato interrotto dallo stesso Saalfeld per permettere l’arresto della promessa sposa per il tentato omicidio di Karl (Stephan Käfer).

Dopo aver assistito con i suoi occhi alla confessione della Kalenberg, Robert non se vorrà più sapere di lei e poco importerà se la donna verrà rilasciata per mancanza di prove schiaccianti. Sarà così Ariane vedrà dunque respinto ogni suo tentativo di far breccia nel cuore dell’ex compagno, finendo per scivolare nella disperazione.

Ebbene, benché sia stato lui stesso una vittima della dark lady, Erik non riuscirà a rimanere impassibile di fronte alla sofferenza di quella donna da lui tanto amata e deciderà di starle vicino. Proprio nel tentativo di aiutare la sua ex, però, l’uomo farà una scoperta sconvolgente: Ariane non è affatto incinta!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik e Ariane fanno l’amore

Inutile dire che Erik penserà subito di rivelare a Robert la verità, costringendo Ariane a correre ai ripari. E, capendo che il suo ex prova ancora qualcosa per lei, la dark lady sfrutterà la sua unica arma a disposizione: i sentimenti!

Sarà così che Ariane spiazzerà Erik, sostenendo di non avere mai smesso di amarlo e che la sua relazione con Robert è stata unicamente una recita per poter garantire a loro due un futuro agiato. Vogt ci cascherà?

Ebbene, se inizialmente l’uomo intuirà che la dark lady lo sta manipolando, non ci vorrà molto prima che riaffiorino i suoi mai svaniti sentimenti nei confronti della Kalenberg. E così, convinto che Ariane voglia davvero un futuro insieme a lui, Erik si lascerà andare alla passione per la sua ex. Si renderà conto del suo errore prima che sia troppo tardi? Seguici su Instagram.