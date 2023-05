Terra amara: Mujgan sembra impazzita e… | Trama 14 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 14 maggio 2023

Rientrato a casa, Fekeli appena resta da solo tranquillizza Hunkar sul segreto che Behice conosce. Il loro dialogo diventa più drammatico quando Fekeli le dice addio. Mentre è alla ricerca del talco nell’auto di Yilmaz, Mujgan trova un foulard che Zuleyha aveva al collo; a quel punto va nel giardino degli Yaman e platealmente accusa Zuleyha di incontrare Yilmaz in segreto, il tutto in presenza degli Yaman, insistendo anche quando capisce che il foulard non appartiene a Zuleyha. Credendola impazzita, Demir chiede a Yilmaz di trasferirsi. Lui, pur di non dargliela vinta, si oppone ma poi rivela al padre che vorrebbe tornare a casa sua.

Da Fekeli, Behice si comporta ancora da padrona e ciò fa arrabbiare Nazire, oltre a suscitare i pettegolezzi del Circolo e la gelosia di Hunkar. Saniye conduce Uzum nei campi, mentre Gaffur, tornato dal ristorante dove lavora per saldare il debito con Hatip, trova Gulten insieme a Cetin e si infuria. Yilmaz conclude un importante affare che mette in ansia gli Yaman, e Fekeli è in procinto di intraprendere una misteriosa operazione immobiliare.