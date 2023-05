Terra amara: Demir e Yilmaz, una particolare alleanza | Trama 25 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 25 maggio 2023

Fekeli sente parlare due uomini mentre si trova alla locanda di Ferhat: gli uomini in questione si stanno informando sugli abitanti più altolocati di Cukurova, a partire da Demir. A quel punto lo stesso Fekeli avvisa Hunkar e di conseguenza, grazie a un incontro a casa di Yilmaz e Mujgan, nasce una particolare alleanza tra Demir e Yilmaz per salvaguardare Cukurova. Intanto, Mujgan non fa che vaneggiare e si convince sempre di più che Zuleyha e Yilmaz siano amanti.