Terra amara, trama 26 maggio 2023: Hatip è stato corrotto dai due uomini che…

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 26 maggio 2023

Due uomini vogliono entrare in possesso di aziende e terreni facenti capo al territorio di Cukurova. I nostri protagonisti non sanno perché i due individui stiano agendo al fine di impossessarsi delle varie proprietà, ma ne intuiscono i pericoli; così, gli Yaman e Fekeli preferiscono coalizzarsi e, in particolare, Fekeli interviene alla Camera di Commercio per segnalare il pericolo agli altri imprenditori e indurli a rifiutare qualsiasi offerta. Ma Hatip, che è stato corrotto dagli uomini in questione e minacciato, indica loro che Fekeli è il principale ostacolo alle loro mire…