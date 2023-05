Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 5 maggio 2023

Yilmaz si trova da solo a casa con Kerem Ali che piange disperato per la fame. Mujgan non si trova da nessuna parte e il bimbo non accetta il biberon. Non sapendo come fare, Yilmaz cerca l’aiuto di Zuleyha, la quale decide di essere lei stessa per l’occasione ad allattare il neonato. Ma, proprio in quel momento, fa ritorno a casa Mujgan e va su tutte le furie… Seguici su Instagram.