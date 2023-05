Terra amara, anticipazioni dal 14 al 20 maggio 2023

La settimana dal 14 al 20 maggio vedrà la scoperta di una frequentazione e l’inizio di una bella amicizia. Vediamo nei dettagli cosa accadrà a breve a Terra amara:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 14 a sabato 20 maggio 2023

Tornato a casa, Fekeli, appena è solo, incontra e tranquillizza Hunkar riguardo il segreto di cui è a conoscenza Behice. La loro conversazione diventa più amara quando Fekeli le dice addio. Mentre cerca il talco nell’auto di Yilmaz, Mujgan trova un foulard che Zuleyha aveva al collo; si dirige nel giardino degli Yaman e, davanti a tutti, accusa Zuleyha di incontrare Yilmaz segretamente.

Mujgan trova un foulard nell’auto di Yilmaz e, pensando che appartenga a Zuleyha, fa una scenata di gelosia in presenza degli Yaman. E insiste anche quando scopre che il foulard non è di Zuleyha. Credendola impazzita, Demir chiede a Yilmaz di trasferirsi. Lui, per non dargliela vinta, si oppone ma confessa al padre che vorrebbe tornare a casa sua. Da Fekeli, Behice continua a comportarsi da padrona suscitando la rabbia di Nazire, i pettegolezzi del Circolo e la gelosia di Hunkar. Saniye porta Uzum nei campi mentre Gaffur, di ritorno dal ristorante dove lavora per estinguere il debito con Hatip, trova Gulten con Cetin e ha un eccesso di ira. Yilmaz conclude un importante affare che mette in apprensione gli Yaman e Fekeli si accinge ad intraprendere una misteriosa operazione immobiliare.

Gaffur scopre che Gulten e Cetin si frequentano e vuole impedire che si sposino, così Saniye gli rivela la violenza subita da Gulten e che per questa ragione Yilmaz ha ucciso Ercument. Saniye confessa a Hunkar di aver rivelato tutto a Gaffur scatenando la preoccupazione della donna per le possibili conseguenze. Un uomo di nome Eyup Karakus si consegna per l’omicidio di Cengaver, ma Yilmaz sospetta che il responsabile del delitto sia un altro e va in carcere a parlare con Eyup.

Dopo l’incontro con Yilmaz, Eyup chiede a Hatip il quadruplo della cifra pattuita per continuare ad addossarsi la colpa dell’omicidio di Cengaver. Sermin prova in tutti i modi a riallacciare i rapporti con Sabahattin, mentre Mujgan si mostra sempre più paranoica riguardo il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha e rifiuta l’aiuto di uno psichiatra.

Tra Gaffur e Cetin nasce una profonda amicizia. Dopo averlo invitato a cena fuori, Gaffur gli racconta il suo passato e quello di sua sorella Gulten. A fine racconto, Cetin promette a Gaffur che farà tutto il possibile per rendere felice Gulten. Gaffur si fida di lui ed è sollevato al pensiero che finalmente sua sorella potrà trovare la felicità al fianco dell’uomo che ama. È a quel punto che Gaffur inizierà a vedere Cetin come se fosse un vero e proprio fratello.

Viene inaugurata una nuova scuola elementare grazie alla generosa donazione di Fekeli. La scuola porterà il nome di Behice Hekimoglu, scelto appositamente da Fekeli come ringraziamento per l’aiuto ricevuto in passato. Ciò sembra portare alla definitiva rottura dei rapporti tra Fekeli e Hunkar.

Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz facendogli arrivare ordini per svariati impianti di irrigazione che poi fa annullare. Julide riceve una lettera anonima che accusa Demir dell’assassinio del cugino Ercument. Demir di conseguenza minaccia di dire la verità fino ad allora taciuta per salvare il buon nome della famiglia: ovvero che Yilmaz ha ucciso Ercument, reo di avere violentato Gulten.

Hunkar sospetta che la denuncia anonima arrivi da Behice. Anche Fekeli sembra avere lo stesso sospetto, ma Behice non sembra coinvolta. Mujgan riprende con una telecamera Zuleyha e Yilmaz durante una loro conversazione in cui Yilmaz spiega cosa è successo con Ercument. Uzum chiama papà Gaffur per la prima volta, dopo aver trascorso una felice giornata insieme a lui.

Ad Adana circola un nuovo pettegolezzo: secondo la gente, Ercument avrebbe violentato Zuleyha e Demir l’avrebbe ucciso per vendicarla. Alla luce delle nuove indiscrezioni, la procura decide di riaprire le indagini e interrogare Zuleyha, Hunkar, Saniye e Gaffur. Vista la gravità delle accuse e la reputazione di Zuleyha a rischio, Hunkar convince Demir a incontrare Yilmaz e Fekeli per trovare insieme una soluzione. Nel frattempo, Eyup fa chiamare Hatip in carcere. Se entro ventiquattr’ore non riceverà i soldi che Hatip gli ha promesso per essersi preso la responsabilità della morte di Cengaver, rivelerà a Yilmaz chi è il vero assassino. Hatip, messo alle strette, decide di agire facendolo pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale e Yilmaz pensa che l’agguato sia stato ordito da Demir. Seguici su Instagram.