Il pericolo che correrà Kerem Alì nelle puntate italiane di Terra Amara in onda nei mesi estivi farà raggiungere a Demir Yaman (Murat Unalmis) una nuova e triste consapevolezza. L’uomo si renderà infatti conto del fatto che la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) è sempre più orientata nel pensiero di una vita al fianco di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), ma non saprà come comportarsi a riguardo. Il dilemma sarà soltanto uno: continuare a legarla con la forza a sé oppure lasciarla libera di amare chi vuole?

Terra Amara, news: Yilmaz ai ferri corti con Mujgan

La faccenda si arricchirà di diversi colpi di scena nel momento in cui Yilmaz scoprirà che Mujgan ha inscenato una gravidanza per costringerlo a rinunciare al suo desiderio di fuggire con Zuleyha. Dato che sarà sul punto di uccidere Fikret Fekeli (Furkan Palali), perché crederà ad una voce che si espanderà per Cukurova circa una sua liaison extraconiugale con la moglie, Akkaya non vorrà più saperne del suo matrimonio con Mujgan e, oltre ad annunciarle che intende divorziare da lei costi quel che costi, non le permetterà di vedere il piccolo Kerem Alì.

Una mossa che spingerà la donna, confinata in una seconda casa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), a supplicare Zuleyha affinché le faccia vedere di nascosto Kerem Alì. Una mossa che si rivelerà una potenziale tragedia…

Terra Amara, trame: Kerem Alì rischia di affogare!

Eh sì: nel bel mezzo dell’incontro, che avverrà in maniera del tutto clandestina visto che Yilmaz non ne saprà nulla, Mujgan si rifiuterà di restituire Kerem Alì a Zuleyha e si tufferà nelle acque di un fiume per impedirle di portarglielo via. Un’azione del tutto imprudente da parte della dottoressa Hekimoglu, visto che la cesta del bambino verrà trascinata dalla corrente e il piccolino rischierà addirittura di annegare.

Da un lato, fortunatamente, Zuleyha riuscirà a salvare Kerem Alì; dall’altro, Yilmaz una volta che scoprirà tutto quanto, rigetterà tutta la colpa su Mujgan. Proprio per questo, al fine di evitare altri suoi colpi di testa, le permetterà di ritornare nella tenuta principale di Fekeli perché vorrà controllarla finché non si saranno ufficialmente separati e sarà riuscito a fuggire con la Altun.

Terra Amara, spoiler: la triste consapevolezza di Demir

In tutto questo trambusto, si inserirà la triste consapevolezza di Demir: dato che avrà fatto seguire (come suo solito) la moglie, Yaman si troverà ad origliare di nascosto una conversazione tra Mujgan, Yilmaz e Zuleyha, nella quale quest’ultima farà presente proprio ad Akkaya che è per colpa del loro amore se la Hekimoglu e Demir stanno soffrendo.

Ponendo l’accento sul fatto che i loro coniugi hanno commesso delle nefandezze poiché accecati dalle rispettive delusioni d’amore, la Altun inviterà Yilmaz a darsi una calmata, promettendogli che non si farà più rivedere qualora dovesse fare del male alla consorte (alla quale, proprio in quegli istanti, starà puntando nervosamente una pistola sul petto).

Tale dialogo farà quindi aprire ancora di più gli occhi a Demir, che si confronterà sul da farsi con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’amante del defunto padre Adnan, per capire in primis se debba lasciare libera Zuleyha di vivere il suo amore per Yilmaz. Una decisione non facile per Demir, visto che coinvolgerà inevitabilmente anche Adnan e Leyla, i bambini a cui non vorrà proprio rinunciare…