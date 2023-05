Nell’arco dei prossimi mesi di programmazione di Terra Amara, i telespettatori italiani avranno modo di familiarizzare con il volto di Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote che Ali Rahmet (Kerem Alisik) – a causa del tanto tempo trascorso in carcere – non vedeva da oltre trent’anni. Tuttavia, anche se mostrerà affetto nei confronti dello zio e stringerà un legame d’amicizia con Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), non mancherà qualcosa di “strano”.

Terra Amara, news: Fikret e lo strano acquisto

Dopo aver dimostrato di non essere un impostore, come invece la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) sospetterà, e aver rischiato di essere ucciso da Yilmaz, che crederà alla falsa voce di una sua tresca con la moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova), Fikret tenterà di mantenere un profilo basso, ma sarà abbastanza evidente il suo fastidio ogni volta che Demir Yaman (Murat Unalmis) si troverà nei paraggi.

In più di una circostanza, Fikret darà infatti l’impressione di stare nascondendo qualcosa e tutto ciò si concretizzerà quando prenderà in affitto un appartamento lontano dalla cittadina, facendosi promettere dall’affittuario che non rivelerà a nessuno che lui risiede lì perché tiene tanto alla sua “riservatezza”. Un comportamento piuttosto sospetto, che si arricchirà persino di un altro elemento…

Terra Amara, spoiler: la strana scoperta di Fikret

Eh sì: appena avrà modo di aprire la cassaforte dell’abitazione che ha preso in affitto, Fikret troverà nella stessa alcuni documenti ed apprenderà così che, qualche mese prima, Yilmaz ha passato tutti i suoi averi all’ormai defunta Hunkar Yaman (Vahide Percin). Una mossa, quella del figlioccio di Ali Rahmet, che il giovane Fekeli non comprenderà perché sarà ovviamente all’oscuro del fatto che Yilmaz ha agito in quel modo quando pensava di stare per fuggire con la sua amata Zuleyha (Hilal Altinbilek), salvo poi doverci rinunciare a causa dell’ennesima intromissione di Demir.

Dato che non capirà le ragioni del passaggio di proprietà, Fikret non saprà bene come comportarsi; come prima cosa, non saprà se parlare allo zio – ignaro di tutto – di quello che ha scoperto o se tenere l’informazione per sé. Fatto sta che, in mezzo a tutto questo trambusto, sarà abbastanza evidente che Fikret nasconde un grosso segreto legato al suo passato.

Terra Amara, trame: qual è il segreto “oscuro” di Fikret?

Per ora non approfondiamo ancora questa storyline, che riserverà tantissime sorprese, ma una cosa possiamo dirvela: ciò che Fikret starà nascondendo è collegato, in qualche modo, alla famiglia Yaman. Un segreto che rischierà di scombussolare i già fragili equilibri di Cukurova… Seguici su Instagram.