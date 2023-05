Come reagirà Gaffur Taskin (Bulent Polat) nel momento in cui capirà che la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) sa benissimo che è stato lui ad uccidere Hatip Tellidere (Mehmet Polat)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, ossia quando l’uomo subirà un vero e proprio ricatto dalla cattivona della telenovela…

Terra Amara, news: Gaffur capisce che Behice ha ucciso Hunkar

La storyline comincerà a movimentarsi in cui Demir Yaman (Murat Unalmis) indirà una conferenza stampa con il fine di offrire una ricompensa di un milione di lire turche a chiunque scoverà l’assassino della madre Hunkar (Vahide Percin). A quel punto, dato che vorrà racimolare soldi per il bene della moglie Saniye (Selin Yeninci) e della figlioletta adottiva Üzüm (Neva Pekuz), Gaffur sarà abbastanza interessato all’offerta del suo signore.

L’occasione gli si presenterà quando Demir gli chiederà di portargli nell’azienda Yaman il certificato di decesso di Hunkar. Rovistando tra le cose della defunta, Gaffur finirà per forzare un cassetto chiuso a chiave e conterrà una copia del plico con cui la Yaman intendeva dimostrare che Behice ha ucciso i suoi due mariti. Una scoperta che, purtroppo, per Gaffur sarà l’inizio di un vero e proprio ricatto…

Terra Amara, trame: Behice minaccia Gaffur

Eh sì: proprio quando si starà recando da Saniye per chiederle se sia giusto consegnare a Demir il plico che ha trovato, Gaffur si imbatterà in Behice, che intercetterà subito i suoi propositi e gli dirà che deve tacere sulla questione se non vuole che lei porti a galla che è stato lui ad uccidere Hatip. Ovviamente, Gaffur resterà sconvolto di fronte alla minaccia di Behice e, dato che non avrà la forza di reagire, lascerà che gli porti via il plico.

Nelle ore successive, l’uomo ripenserà a quanto accaduto ed avrà il sentore che sia stata Şermin (Sibel Tascioglu) a parlare con Behice, riportando alla mente che soltanto qualche giorno prima la Yaman gli aveva chiesto “stranamente” se avesse mai ucciso qualcuno. Dunque Gaffur inizierà ad avere un dubbio in tal senso, anche se non saprà minimamente che Şermin era presente proprio mentre, per sbaglio, sparava il colpo mortale di pistola a Hatip.

Terra Amara, spoiler: Gaffur vuole fuggire da Cukurova?

Fatto sta che, il giorno successivo alle minacce ricevute da Behice, Gaffur si presenterà al comune di Cukurova e compilerà i dati per ottenere un passaporto. Avrà deciso, per caso, di fuggire per evitare di essere arrestato per l'assassinio di Hatip? In ogni caso, alla fine riuscirà davvero a darsi alla fuga oppure prevarrà il senso di dovere nei riguardi di Saniye e della piccola Üzüm?