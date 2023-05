Fino a dove si spingerà la “follia” di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova)? La risposta arriverà nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese, soprattutto quando la donna si renderà protagonista di un gesto che rischierà di mettere in serio pericolo la vita di Kerem Alì, il figlio che ha avuto dal marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes)…

Terra Amara, news: Yilmaz impedisce a Mujgan di vedere Kerem Alì

La storia si delineerà pian piano quando Yilmaz scoprirà con estremo sgomento che Mujgan ha messo in scena una sua gravidanza pur di tenerlo legato a sé ed impedirgli di fuggire insieme a Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). A quel punto, dopo aver creduto erroneamente che il padre dell’inesistente bambino fosse Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), Yilmaz non troverà altra scelta se non quella di cacciare Mujgan e la zia Behice (Esra Dermancioglu) dalla tenuta del “padrino”.

Come se non bastasse, dato il forte risentimento che nutrirà nei suoi confronti, Yilmaz impedirà a Mujgan di avvicinarsi a Kerem Alì poiché la considererà estremamente pericolosa. Un vero e proprio divieto che spingerà la Hekimoglu a scendere a patti con Zuleyha e a mettere su i presupposti per un’altra situazione di forte pericolo…

Terra Amara, spoiler: Mujgan rischia di fare annegare Kerem Alì

Eh sì: riportandole alla mente tutte le volte che Demir (Murat Unalmis) le ha impedito di vedere i piccoli Adnan e Leyla, Mujgan riuscirà a convincere Zuleyha a farle vedere Kerem Alì nonostante il divieto di Yilmaz. Il bel gesto della Altun si trasformerà però in un estremo rischio, dato che ad un certo punto la dottoressa si rifiuterà di restituirle il bambino, come pattuito, e cercherà di scappare attraverso un fiume.

Nel giro di qualche secondo, Mujgan si lascerà quindi sfuggire dalle mani la cesta in cui aveva riposto Kerem Alì, che rischierà di affogare e di venire travolto dalle acque del fiume. Un grave pericolo che, fortunatamente, verrà scampato grazie a Zuleyha, che non esiterà a gettarsi in acqua per salvare sia Kerem Alì e sia Mujgan. Questo però, come facilmente prevedibile, sarà il preludio di un altro scontro tra Yilmaz e Mujgan…

Terra Amara, trame: Yilmaz è esausto di Mujgan

Eh sì: appena scoprirà cosa sarebbe potuto accadere al figlioletto, Yilmaz riverserà tutta la sua ira sulla consorte, accusando di aver manipolato Zuleyha per “rapire” Kerem Alì. Dato che considererà Mujgan una vera e propria scheggia impazzita, Akkaya prenderà quindi la decisione di riammettere la moglie nella tenuta familiare, ma anticiperà a Fekeli che tale misura sarà valida finché non si convincerà a concedergli il divorzio.

A quel punto, anche Ali Rahmet riterrà opportuno far tornare Behice nella sua casa, ma ad una condizione: nel corso di un intenso dialogo, il “padrino” le farà presente che non esiterà a cacciarla, per poi fargliela pagare, qualora dovesse ancora interferire nel delicatissimo rapporto tra Mujgan e Yilmaz perché ormai ha capito che il suo intento è solo quello di appropriarsi dei suoi soldi.

Proprio per questo, Ali Rahmet darà a Behice un'altra opzione, sottolineando che se tornerà a Istanbul le darà una sorta di mantenimento mensile affinché non le manchi nulla. Resta quindi da capire che cosa deciderà di fare la "scomoda" zietta…