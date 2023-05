Amara scoperta per la povera Saniye (Selin Yeninci). Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda nei prossimi mesi, la donna scoprirà infatti con estremo dispiacere che il marito Gaffur (Bulent Polat) ha fatto domanda per ottenere un lavoro in Germania e andare così via dalla Turchia. Una scelta che avrà una ragione ben specifica, di cui però Saniye non sarà a conoscenza…

Terra Amara, news: Gaffur minacciato da Behice

Se vi è capitato di seguire i nostri post precedenti, sapete sicuramente già che Gaffur si munirà di passaporto e farà domanda per ottenere un lavoro all’estero quando Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) minaccerà di denunciarlo alle autorità per l’omicidio di Hatip Tellidere (Mehmet Polat), che lui avrà commesso per errore. La dark lady agirà,ì infatti,ì in tale modo contro l’ex capomastro dei Yaman per “costringerlo” a non rivelare a Demir (Murat Unalmis) che è stata proprio lei ad uccidere la madre Hunkar (Vahide Percin).

Dato che temerà di mettere Saniye e la piccola Üzüm (Neva Pekuz) in una situazione di forte pericolo, Gaffur ricorrerà subito al piano b e si presenterà alla gendarmeria per chiedere un passaporto e fare una domanda di lavoro lontana da Cukurova. Decisione che provocherà un grande dolore a Saniye quando ne verrà a conoscenza…

Terra Amara, spoiler: Saniye scopre che Gaffur vuole andare a lavorare all’estero

Eh sì: possiamo anticiparvi che qualche giorno dopo tale iniziativa, Gaffur riceverà una missiva attraverso la quale gli verrà comunicato che la richiesta di lavoro in Germania è stata presa in considerazione e che riceverà ulteriori ragguagli in futuro qualora venisse accettata. A prendere tale lettera dalle mani del postino sarà Üzüm, che prometterà al “padre” di non rivelare niente a Saniye.

Come è già capitato in passato per altre circostanze, Üzüm non riuscirà però a mantenere il silenzio, soprattutto perché sarà preoccupata dal comportamento di Gaffur, e ne parlerà subito a Saniye, che andrà dal marito in cerca della missiva. Quando la troverà, la donna entrerà in crisi e chiederà spiegazioni al consorte, che per tutta risposta tirerà fuori una scusa davvero poco credibile…

Terra Amara, trame: Saniye dà un ultimatum a Gaffur

Per giustificare la sua azione, Gaffur sosterrà di aver deciso di guardarsi attorno per badare alle esigenze della sua famiglia; tra le altre cose, l’uomo porrà l’accento sul rapporto conflittuale che Saniye avrà instaurato con l’ex cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante di Adnan Senior accolta in casa da Demir e Zuleyha (Hilal Altinbilek) dopo la morte di Hunkar.

Tutte queste parole, ovviamente, non convinceranno per niente Saniye, che darà quindi al marito un ultimatum: se andrà davvero in Germania, potrà dimenticarsi sia di lei e e sia di Uzum perché non gli permetterà di rivederla.

Quale sarà la decisione di Gaffur di fronte a questo aut aut di Saniye? Andrà dritto per la sua strada e penserà ancora al trasferimento oppure troverà una soluzione di emergenza per arginare altre minacce da parte di Behice? Seguici su Instagram.